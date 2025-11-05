Главный тренер «Салавата Юлаева» подвёл итоги матча с «Барысом» и оценил Вязового

Главный тренер «Салавата Юлаева» оценил напряжённую победу над «Барысом». Он рассказал о важности игры, новом первом вратаре и судьбе легионера Ремпала.

После тяжёлой победы над «Барысом» со счётом 2:1 наставник «Салавата Юлаева» Виктор Козлов на пресс-конференции разобрал игру своей команды.

Исход встречи был критически важен, ведь команды в турнирной таблице дышат друг другу в затылок. Тренер подтвердил, что все понимали — это был матч не за два, а за четыре очка, поскольку уфимцы и астанинцы являются прямыми конкурентами на «Востоке».

Ключевой установкой было действовать без потерь в средней зоне, и хоккеисты с этой задачей справлялись почти идеально. Небольшая расслабленность в концовке, по словам Козлова, стала для команды хорошим уроком о необходимости сохранять концентрацию все 60 минут. Отдельно он отметил уверенную игру голкипера Семёна Вязового.

Также тренерский штаб уделяет огромное внимание дисциплине. Козлов подчеркнул, что избегать удалений и проводить больше времени в формате «5 на 5» — это всегда одна из главных задач на любой матч.

В команде произошли заметные кадровые изменения. Вопрос о расставании с Александром Самоновым наставник переадресовал руководству клуба. Теперь Семён Вязовой официально стал первым номером, а Илья Коновалов будет его сменщиком.

Ситуацию с легионером Шелдоном Ремпалом тоже прояснили. Форвард пока не набрал оптимальных кондиций, поэтому его оставили в Уфе, где он готовится к следующим играм по индивидуальной программе. Вдобавок Александр Жаровский временно покинул клуб ради выступления за молодёжную сборную, его место в нападении займёт Ильдан Газимов.