0
4 часа
Спорт

Главный тренер «Салавата Юлаева» подвёл итоги матча с «Барысом» и оценил Вязового

Главный тренер «Салавата Юлаева» оценил напряжённую победу над «Барысом». Он рассказал о важности игры, новом первом вратаре и судьбе легионера Ремпала.
Виктор Козлов
©ХК "Салават Юлаев"

После тяжёлой победы над «Барысом» со счётом 2:1 наставник «Салавата Юлаева» Виктор Козлов на пресс-конференции разобрал игру своей команды.

Исход встречи был критически важен, ведь команды в турнирной таблице дышат друг другу в затылок. Тренер подтвердил, что все понимали — это был матч не за два, а за четыре очка, поскольку уфимцы и астанинцы являются прямыми конкурентами на «Востоке».

Ключевой установкой было действовать без потерь в средней зоне, и хоккеисты с этой задачей справлялись почти идеально. Небольшая расслабленность в концовке, по словам Козлова, стала для команды хорошим уроком о необходимости сохранять концентрацию все 60 минут. Отдельно он отметил уверенную игру голкипера Семёна Вязового.

Также тренерский штаб уделяет огромное внимание дисциплине. Козлов подчеркнул, что избегать удалений и проводить больше времени в формате «5 на 5» — это всегда одна из главных задач на любой матч.

В команде произошли заметные кадровые изменения. Вопрос о расставании с Александром Самоновым наставник переадресовал руководству клуба. Теперь Семён Вязовой официально стал первым номером, а Илья Коновалов будет его сменщиком.

Ситуацию с легионером Шелдоном Ремпалом тоже прояснили. Форвард пока не набрал оптимальных кондиций, поэтому его оставили в Уфе, где он готовится к следующим играм по индивидуальной программе. Вдобавок Александр Жаровский временно покинул клуб ради выступления за молодёжную сборную, его место в нападении займёт Ильдан Газимов.

Похожие записи
0
05.11.2025
Спорт

Форвард «Салавата Юлаева» Егор Сучков рассказал о провокациях «Барыса» и битве за четыре очка

Егор Сучков
Форвард «Салавата Юлаева» Егор Сучков — о нервной победе над «Барысом», важности матча за 4 очка и гонке за заветную восьмую строчку в таблице.
0
05.11.2025
Спорт

Сергей Варлов: «Салават Юлаев» добавил «валидольчика» в матче с «Барысом»

Сергей Варлов
«Салават Юлаев» вырвал победу у «Барыса» со счётом 2:1 в напряжённой выездной игре. Защитник уфимцев Сергей Варлов признал, что команда устроила нервную концовку, но тренерский план сработал.
0
05.11.2025
Спорт

Казахстанский «Барыс» уступил «Салавату Юлаеву» на домашнем льду

хоккеисты
«Салават Юлаев» вырвал победу у астанинского «Барыса» в напряжённом гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. Всё решила ошибка вратаря и шайбы канадца Броссо и Жаровского.
0
05.11.2025
Спорт

«Салават Юлаев» избавляется от скандального новичка Федотова

илья федотов
Нападающий Илья Федотов выставлен на драфт отказов уфимским клубом. Хоккеист покидает «Салават Юлаев» после 14 матчей, за которые он отметился лишь двумя передачами.
0
05.11.2025
Спорт

«Зелёный навсегда»: Самонов из Уфы трогательно попрощался с фанатами

вратарь Александр Самонов
Голкипер Александр Самонов сменил "Салават Юлаев" на ЦСКА и обратился к уфимским фанатам. Говорит, что «зелёный навсегда», благодарит за всё и называет болельщиков сумасшедше классными.
0
04.11.2025
Спорт

Шелдон Ремпал вернулся в Уфу: фанаты «Салавата» встретили звезду в аэропорту

Шелдон Ремпал
Канадский форвард Шелдон Ремпал снова в «Салавате Юлаеве». Десятки фанатов встретили его ночью в аэропорту Уфы, а сам хоккеист уже готов тащить команду к новым победам.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.