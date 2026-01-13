Главный тренер «Салавата Юлаева» назвал победу в Омске геройским поступком

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча с «Авангардом» (4:3). Наставник отметил игру в обороне и реализацию моментов.

Уфимский клуб обыграл «Авангард» на выезде со счетом 4:3. Главный тренер Виктор Козлов назвал этот результат «геройским поступком» из-за болезни ведущих игроков и накопившейся усталости основного вратаря.

Вирус в команде

Козлов отметил, что победа важна из-за сложной ситуации с составом. В команде много больных и травмированных. Евгений Кузнецов пропустил матч, так как два дня лежал с температурой, а Григорий Панин (капитан) заболел в день игры.

Тренер считает, что оставшиеся в строю игроки сыграли «геройски»: надежно отработали в обороне и реализовали свои моменты в атаке.

Вратарь играет без замен

Ворота защищал Семен Вязовой. Это его 18-й матч подряд в стартовом составе. Виктор Козлов признает риск того, что вратарь устанет, но у тренерского штаба нет выбора. Второй голкипер, Илья Коновалов, пока не готов к играм КХЛ, а команде нужны очки в каждом матче.

Напряженная концовка

«Салават» вел в счете, но концовка матча получилась тяжелой. Козлов объяснил это высоким классом соперника: у «Авангарда» лучшее большинство в лиге и квалифицированные нападающие. Омичи забили один гол в большинстве и еще один — в формате «6 на 5» (сменив вратаря на полевого игрока). Уфимцы удержали счет благодаря правильным действиям в своей зоне.

Справка

Победа в Омске продолжила успешную серию «Салавата Юлаева» в новом году. Ранее команда обыграла екатеринбургский «Автомобилист» (4:1) и одержала победы над «Барысом» и «Северсталью». Уфимский клуб продолжает укреплять свои позиции в турнирной таблице Восточной конференции.

Матч также отметился статистическим достижением для нападающего Девина Броссо. Канадский легионер набрал свое 100-е очко в рамках Континентальной хоккейной лиги. Ранее лига также отметила успехи уфимской молодежи: форвард Александр Жаровский был признан лучшим новичком прошедшей игровой недели.