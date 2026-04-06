Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли рассказал, кого в «Салавате Юлаеве» считает самым опасным

Уфимский клуб — один из самых опасных соперников в плей-офф, уверен наставник железнодорожников.
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли
©ХК "Локомотив"

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли дал оценку «Салавату Юлаеву» накануне четвертьфинальной серии Кубка Гагарина. Серия стартует 8 апреля в Ярославле. Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.

По словам канадского специалиста, уфимцы отличаются высоким темпом игры и активным давлением на соперника — причём как в равных составах, так и в меньшинстве.

«Это очень быстрая команда, уфимцы умеют играть в давление. В этом они чем-то похожи на нас. Я думаю, будет очень хорошая серия», — отметил Хартли.

Отдельно тренер высказался о форвардах соперника. Евгений Кузнецов, по его словам, является хоккеистом мирового уровня с богатым опытом выступлений как в НХЛ, так и в КХЛ.

«Кузнецов — очень опасный игрок. «Салават Юлаев» в целом стал лучше по ходу сезона, усилившись Кузнецовым, Броссо. Всем им нужно уделить особое внимание», — заявил наставник.

Особо тренер выделил Шелдона Ремпала.

«Он один из лучших игроков КХЛ. У него ярко выражены бомбардирские качества: может забить и отдать классную передачу; успешно использует обводку. Конечно, Ремпалу нужно уделить особое внимание», — подчеркнул Хартли.

Напомним, «Салават Юлаев» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина — 2026, обыграв «Автомобилист» в серии со счётом 4-2.

Ранее сообщалось, что в полуфинале Кубка Гагарина — 2025 «Локомотив» уже встречался с «Салаватом Юлаевым» и одержал победу в серии со счётом 4-1, став первым финалистом того розыгрыша. В решающем, пятом матче ярославцы победили со счётом 4:2.

Победную шайбу в шестом матче серии с «Автомобилистом» 2 апреля забил Шелдон Ремпал: Евгений Кузнецов сделал передачу, а канадский форвард завершил атаку точным броском во втором овертайме.

