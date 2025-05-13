Глава Башкирии шокировал тренера «Салавата Юлаева» после поражения

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов был в полном недоумении, когда после разгромного поражения от «Авангарда» глава Башкирии Радий Хабиров предложил ему остаться у руля клуба.

«Это было для меня неожиданно, не буду скрывать. После такого матча особенно», — признался Козлов на пресс-конференции по итогам сезона.

Тренер, который довел «юлаевцев» до финала Восточной конференции КХЛ, не скрывал, что был крайне удивлен таким поворотом — обычно после крупных проигрышей тренеров выпроваживают из клуба без сожалений, а не продлевают контракты.

«Мне очень приятно, я горд тем, что Радий Хабиров сделал мне такое предложение», — сказал Козлов, добавив, что переговоры уже ведутся.

Сам контракт пока не подписан, но Виктор не скрывает: «У меня есть желание продолжить работу в Уфе».

А мы-то думали, что в спорте всё решают только победы. Оказывается, иногда достаточно просто не провалиться окончательно — и тебя оценят даже после разгрома. Такое только в Башкирии возможно?