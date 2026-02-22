0
6 часов
Спорт

«Ощущение, что хожу голым по улице»: гендиректор «Салавата Юлаева» рассказал о тяжёлом старте сезона

Гендиректор уфимского клуба Ринат Баширов признался, что начало сезона 2025/26 стало для руководства настоящим испытанием.
ринат Баширов
©ХК "Салават Юлаев"

Руководитель ХК «Салават Юлаев» Ринат Баширов рассказал о трудностях, с которыми столкнулся клуб на старте текущего сезона. Свои мысли он озвучил в эфире передачи «На связи».

По словам Баширова, руководство заранее предупреждало болельщиков о перестройке состава. Однако реальность оказалась значительно тяжелее ожиданий. Клуб терпел поражения, занимал последнюю строчку в таблице и испытывал мощное давление со стороны фанатов. Гендиректор сравнил свои ощущения с прогулкой по улице без одежды.

Почему клуб не перешёл на экономию ещё в 2022 году

Баширов также напомнил, что ещё в 2022 году менеджмент предлагал перейти на режим экономии. Однако тогда руководство посчитало, что аудитория к такому шагу не готова. Позже клуб всё же урезал зарплатный фонд, чтобы облегчить ситуацию. Однако это не помогло — хоккеисты тяжело переносили перемены, команда утратила сыгранность, а вратари не справлялись с бросками.

Неудачная речь Баширова в раздевалке «Салавата»

Глава клуба рассказал, что однажды зашёл в раздевалку для мотивационной беседы с командой. По его собственным словам, выступление не удалось — он, будучи растерянным, лишь усилил замешательство игроков. При этом Баширов уточнил: ещё до приглашения Ремпала руководство клуба оценило ситуацию как бесперспективную и сосредоточилось на сохранении репутации.

Похожие записи
0
22.02.2026
Спорт

Жаровский назвал удаления основной причиной поражения «Салавата Юлаева» в игре со «Спартаком»

Александр Жаровский
Нападающий уфимского клуба Александр Жаровский прокомментировал проигрыш «Спартаку» со счётом 3:5 и рассказал о своём голе, забитом в день рождения.
0
22.02.2026
Спорт

Баширов рассказал о попытке увести Козлова из «Салавата Юлаева»

виктор козлов
Гендиректор уфимского клуба признался, что летом 2025 года топовая команда Запада пыталась переманить главного тренера Виктора Козлова.
0
19.02.2026
Спорт

Кузнецов объяснил разгром «Трактора»: «Нужно уметь переворачивать страницу»

Евгений Кузнецов
Нападающий уфимцев прокомментировал победу со счетом 6:0. Кузнецов рассказал о настрое команды после поражений, реакции болельщиков и игре Егора Сучкова.
0
19.02.2026
Спорт

Егор Сучков назвал недопустимой игру «Салавата Юлаева» в третьем периоде матча с «Трактором»

Егор Сучков
Форвард уфимцев подвел итоги встречи в Челябинске, отметив результативность спецбригад и игру в связке с Евгением Кузнецовым.
0
18.02.2026
Спорт

Виктор Козлов: Кузнецову было важно выиграть у «Трактора» в Челябинске

хоккеисты
Виктор Козлов прокомментировал матч «Салавата Юлаева» с «Трактором» (6:0), отметив игру Вязового, результативность Кузнецова и дисциплину команды.
Главная
MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.