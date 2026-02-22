«Ощущение, что хожу голым по улице»: гендиректор «Салавата Юлаева» рассказал о тяжёлом старте сезона

Гендиректор уфимского клуба Ринат Баширов признался, что начало сезона 2025/26 стало для руководства настоящим испытанием.

Руководитель ХК «Салават Юлаев» Ринат Баширов рассказал о трудностях, с которыми столкнулся клуб на старте текущего сезона. Свои мысли он озвучил в эфире передачи «На связи».

По словам Баширова, руководство заранее предупреждало болельщиков о перестройке состава. Однако реальность оказалась значительно тяжелее ожиданий. Клуб терпел поражения, занимал последнюю строчку в таблице и испытывал мощное давление со стороны фанатов. Гендиректор сравнил свои ощущения с прогулкой по улице без одежды.

Почему клуб не перешёл на экономию ещё в 2022 году

Баширов также напомнил, что ещё в 2022 году менеджмент предлагал перейти на режим экономии. Однако тогда руководство посчитало, что аудитория к такому шагу не готова. Позже клуб всё же урезал зарплатный фонд, чтобы облегчить ситуацию. Однако это не помогло — хоккеисты тяжело переносили перемены, команда утратила сыгранность, а вратари не справлялись с бросками.

Неудачная речь Баширова в раздевалке «Салавата»

Глава клуба рассказал, что однажды зашёл в раздевалку для мотивационной беседы с командой. По его собственным словам, выступление не удалось — он, будучи растерянным, лишь усилил замешательство игроков. При этом Баширов уточнил: ещё до приглашения Ремпала руководство клуба оценило ситуацию как бесперспективную и сосредоточилось на сохранении репутации.