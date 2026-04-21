0
4 часа
Спорт

Гендиректор «Салавата Юлаева»: Панин продолжит сезон несмотря на критику после плей-офф

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов на итоговой пресс-конференции 21 апреля подтвердил, что 40-летний защитник Григорий Панин продолжит выступления за уфимский клуб. Также стало известно о планах по усилению состава.
©ХК "Салават Юлаев"

Уфимский «Салават Юлаев» подведёт черту под минувшим сезоном с сохранением большинства ключевых хоккеистов. На итоговой пресс-конференции 21 апреля генеральный директор клуба Ринат Баширов подтвердил, что 40-летний капитан команды, защитник Григорий Панин, заключит новое соглашение с уфимцами.

«Панин продолжит выступать за команду. У него скоро тысячный матч, но это не главная причина того, что он остается. Он в прекрасной форме, готов провести сезон. Понимаю, что есть критика, особенно после пятиминутного удаления в третьем матче с «Локомотивом». Помощь Григория и в следующем сезоне нам будет нужна. Не будь его, мы бы не попали в плей-офф», — заявил Баширов.

Помимо Панина, клуб рассчитывает улучшить условия для двух игроков. В частности, переговоры ведутся с воспитанником уфимской системы Алексеем Василевским — защитник сам выразил желание остаться в команде. Переговоры с форвардами Шелдоном Ремпалом и Евгением Кузнецовым пока не начались.

Отдельно Баширов обозначил задачу по поиску атакующего защитника. По его словам, клуб изучает в том числе зарубежный рынок.

«Мы в активном поиске, есть предложения. Пока не хотим скоропалительных решений принимать. Открывается зарубежный рынок: готовимся, смотрим кандидатов. Будем выяснять, готовы ли игроки поехать в Россию. Центральная линия будет усилена, думаю. Переговоры идут, рынок горячий, у многих завышенные требования. Пока подождем, рассмотрим альтернативы», — сказал гендиректор «Салавата Юлаева».

«Салават Юлаев» завершил сезон 2025/2026 в 1/4 финала Кубка Гагарина, уступив «Локомотиву» со счётом 0–4 в серии. Уже 1 июня игроки с истёкшими контрактами получат статус свободных агентов — в их числе Евгений Кузнецов и Шелдон Ремпал. По информации«Спорт-Экспресса», Ремпал являлся самым высокооплачиваемым игроком не только в «Салавате», но и во всей лиге с годовым заработком в 100 млн рублей.

По данным «Чемпионата», главным эпизодом третьего матча серии с «Локомотивом» стал момент, когда Панин нанёс удар локтем в голову Александру Радулову в борьбе за шайбу. Арбитры после просмотра видеозаписи назначили капитану «Салавата» пятиминутный штраф.

На момент окончания сезона-2025/2026 на счету Григория Панина числится 980 матчей в Континентальной хоккейной лиге. Действующий контракт защитника с «Салаватом Юлаевым» истекает 31 мая 2026 года.

Напомним, что летом 2025 года «Салават Юлаев» уже продлевал соглашение с Паниным на один сезон, о чём официально сообщалось на сайте клуба. Панин выступает за уфимскую команду с 2017 года — после трёх лет в ЦСКА и шести с половиной сезонов в «Ак Барсе» (ноябрь 2007 — лето 2014). До «Ак Барса» Панин также выступал за «Ладу» (Тольятти) с 2002 по 2007 год.

0
21.04.2026
Спорт

Виктор Козлов
0
21.04.2026
Спорт

хоккеист евгений кузнецов
0
21.04.2026
Спорт

Радий Хабиров в форме салавата юлаева
0
21.04.2026
Спорт

Шелдон Ремпал
0
21.04.2026
Спорт

хоккеисты
0
20.04.2026
Спорт

хоккеист Евгений Кузнецов
0
20.04.2026
Спорт

ринат Баширов
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.