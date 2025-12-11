Гендиректор «Салавата Юлаева» оценил первую половину сезона КХЛ и финансовое положение клуба

Гендиректор клуба оценил сезон на «удовлетворительно». Уфа ищет усиление состава, финансовые проблемы решены, спортивный результат вышел на первый план.

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов сообщил о текущем состоянии дел в клубе в интервью «Матч ТВ». Руководитель подчеркнул достижение финансовой устойчивости организации. Теперь денежный вопрос не является основным для команды.

Первую половину чемпионата функционер оценил на «удовлетворительно». Уфимский коллектив занимает восьмое место в конференции и находится в зоне плей-офф. Главной целью Баширов назвал спортивные результаты. Финансовые аспекты отошли на второй план.

Клуб планирует усиление состава до закрытия трансферного окна. Руководство видит необходимость в решении кадровых вопросов. По словам директора, сейчас важен каждый матч. Ситуацию в таблице он сравнил с начавшимся плей-офф.

Ранее издание news-bash.ru сообщало о погашении задолженностей перед игроками. В конце октября клуб отчитался о выплате зарплат хоккеистам. Общая сумма долгов была снижена на 280 миллионов рублей.

Финансовые трудности повлияли на состав команды в межсезонье. Летом Уфу покинули лидеры Александр Хмелевски и Джошуа Ливо. В начале 2024 года налоговые органы приостанавливали операции по счетам организации из-за просрочек платежей.