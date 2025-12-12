Гендиректор «Салавата Юлаева» назвал позиции для усиления состава

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в интервью для «Матч ТВ» рассказал о планах по усилению состава до закрытия периода переходов в КХЛ. По его словам, руководство клуба работает на трансферном рынке и намерено совершить несколько сделок.

Как отметил руководитель, текущее положение в турнирной таблице требует повышенного внимания к каждой игре. Он заявил, что для команды заключительная часть сезона уже сопоставима с матчами плей-офф, так как количество игр и вариантов для усиления уменьшается.

Основной задачей является поиск результативных игроков на две позиции: центрального и крайнего нападающего. Баширов сослался на опыт предыдущих сезонов, когда травмы основных хоккеистов вынуждали привлекать игроков из команд «Торос» и «Толпар», что влияло на итоговый результат.

Финансовые возможности для приобретений у клуба могли появиться после перехода нападающего Александра Хмелевски в «Ак Барс». Сделка принесла уфимцам около 230 миллионов рублей. Ранее Ринат Баширов сообщал, что клуб достиг финансовой устойчивости.

На данный момент «Салават Юлаев» находится на восьмой строчке в таблице Восточной конференции. В активе команды 31 очко после 34 матчей, что побуждает руководство к активным действиям на трансферном рынке для улучшения позиций перед плей-офф.