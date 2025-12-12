0
53 минуты
Спорт

Гендиректор «Салавата Юлаева» назвал позиции для усиления состава

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в интервью для «Матч ТВ» рассказал о планах по усилению состава до закрытия периода переходов в КХЛ. По его словам, руководство клуба работает на трансферном рынке и намерено совершить несколько сделок.
ринат Баширов
©ХК "Салават Юлаев"

Как отметил руководитель, текущее положение в турнирной таблице требует повышенного внимания к каждой игре. Он заявил, что для команды заключительная часть сезона уже сопоставима с матчами плей-офф, так как количество игр и вариантов для усиления уменьшается.

Основной задачей является поиск результативных игроков на две позиции: центрального и крайнего нападающего. Баширов сослался на опыт предыдущих сезонов, когда травмы основных хоккеистов вынуждали привлекать игроков из команд «Торос» и «Толпар», что влияло на итоговый результат.

Финансовые возможности для приобретений у клуба могли появиться после перехода нападающего Александра Хмелевски в «Ак Барс». Сделка принесла уфимцам около 230 миллионов рублей. Ранее Ринат Баширов сообщал, что клуб достиг финансовой устойчивости.

На данный момент «Салават Юлаев» находится на восьмой строчке в таблице Восточной конференции. В активе команды 31 очко после 34 матчей, что побуждает руководство к активным действиям на трансферном рынке для улучшения позиций перед плей-офф.

Похожие записи
0
11.12.2025
Спорт

Гендиректор «Салавата Юлаева» оценил первую половину сезона КХЛ и финансовое положение клуба

ринат Баширов
Гендиректор клуба оценил сезон на «удовлетворительно». Уфа ищет усиление состава, финансовые проблемы решены, спортивный результат вышел на первый план.
0
09.12.2025
Спорт

«Дифференцированный пас» и «умные руки»: Илья Воробьев оценил игру 18-летнего лидера «Салавата Юлаева»

александр жаровский
Илья Воробьев в интервью изданию «Чемпионат» высказался о составе уфимского клуба. Бывший тренер сборной России прокомментировал игру одного из молодых хоккеистов.
0
07.12.2025
Спорт

Оборона ЦСКА оказалась бетонной: форвард «Салавата» признал бессилие атаки

Максим Кузнецов
Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Кузнецов подвел итоги встречи с московским ЦСКА в беседе с пресс-службой хоккейного клуба. Форвард отметил сложность прошедшей игры и организованные действия соперника в защите.
0
07.12.2025
Спорт

Козлов объяснил поражение Салавата от ЦСКА в домашнем матче: «Не хватило мощи»

виктор козлов
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал исход встречи с московским ЦСКА. Специалист отметил превосходство соперника в физической силе и контроле шайбы.
0
07.12.2025
Спорт

ЦСКА взял реванш у «Салавата Юлаева» за поражение в Москве

хоккеисты
Хоккейный клуб ЦСКА одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата КХЛ в Уфе. Встреча на льду «Уфа-Арены» завершилась со счетом 3:1 в пользу московской команды.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.