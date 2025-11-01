0
5 часов
Спорт

Форварда «Салавата Юлаева» Девина Броссо отправили на скамейку штрафников за рыцарство

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Девин Броссо не сможет помочь команде в следующей игре. КХЛ наказала канадца за драку, в которой он заступился за своего голкипера.
Девин Броссо
©ХК "Салават Юлаев"

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ вынес решение по инциденту в матче «Салават Юлаев» – «Адмирал», который состоялся 31 октября. Как сообщает официальный сайт лиги, канадский форвард уфимцев Девин Броссо пропустит один матч и заплатит денежный штраф.

Содержание
  1. Цена заступничества
  2. Хет-трик по-канадски
  3. Перестановки в составе

Цена заступничества

Все началось во втором периоде, когда нападающий гостей Александр Дарьин за воротами сбил с ног голкипера «Салавата» Семена Вязового. Броссо не стал дожидаться судейского свистка и тут же набросился на обидчика своего вратаря. В результате канадец получил 17 минут штрафа, а его визави — всего две.

Изначально действия Броссо квалифицировали как «зачинщик драки», но позже комитет ужесточил вердикт. Теперь он значится «агрессором в драке», что и привело к дисквалификации. Таким образом, легионер не примет участие в предстоящей встрече с ярославским «Локомотивом».

Хет-трик по-канадски

Сам матч завершился уверенной победой уфимского клуба со счетом 5:0. Примечательно, что Броссо успел не только подраться, но и отметиться заброшенной шайбой и результативной передачей. Это был своеобразный хет-трик Горди Хоу в его исполнении.

Канадский нападающий перешел в «Салават Юлаев» из московского «Динамо» только в середине октября. За уфимскую команду он успел провести пять матчей, в которых набрал пять очков.

Перестановки в составе

На фоне этой новости клуб также объявил о подписании контракта до конца сезона с вратарем Ильей Коноваловым, который в прошлом сезоне выступал за «Адмирал». Команда из Уфы сейчас занимает восьмую строчку в Восточной конференции и имеет серию из пяти побед подряд.

Похожие записи
0
01.11.2025
Спорт

Стена из Череповца, казанский американец, снайпер из Омска и дебютант из Уфы: КХЛ назвала лучших игроков октября

александр жаровский
Континентальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов по итогам октября. Лауреатами стали представители «Северстали», «Ак Барса», «Авангарда» и «Салавата Юлаева».
0
01.11.2025
Спорт

«Прививка безденежьем и ставка на молодежь»: Пашков объяснил феномен успеха «Салавата Юлаева» в последних матчах

хоккеисты
«Салавату Юлаеву» пророчили дно таблицы, а он ворвался в плей-офф. Олимпийский чемпион Пашков считает, что уфимцы тащат за счёт тренера и молодёжи.
0
01.11.2025
Спорт

«Салават Юлаев» нашёл нового стража ворот до конца чемпионата

Илья Коновалов
В уфимском «Салавате Юлаеве» — кадровые перестановки. Клуб заключил контракт с 27-летним Ильёй Коноваловым, который заменит Александра Самонова.
0
31.10.2025
Спорт

«Ребята на зубах вытащили матч»: Виктор Козлов о победе «Салавата Юлаева» над «Адмиралом» в Уфе

Виктор Козлов
Уфимский «Салават Юлаев» одержал пятую победу кряду, разгромив «Адмирал» со счётом 5:0. Команда вошла в зону плей-офф, но тренер Виктор Козлов уже думает о битве с чемпионом.
0
31.10.2025
Спорт

«Вязовой держал нас в игре»: Василевский о разгроме «Адмирала» в Уфе

Алексей Василевский
Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский назвал три ключа к разгромной победе над «Адмиралом». Это сейвы вратаря, самоотверженность и драка за голкипера.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.