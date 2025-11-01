Форварда «Салавата Юлаева» Девина Броссо отправили на скамейку штрафников за рыцарство

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Девин Броссо не сможет помочь команде в следующей игре. КХЛ наказала канадца за драку, в которой он заступился за своего голкипера.

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ вынес решение по инциденту в матче «Салават Юлаев» – «Адмирал», который состоялся 31 октября. Как сообщает официальный сайт лиги, канадский форвард уфимцев Девин Броссо пропустит один матч и заплатит денежный штраф.

Цена заступничества

Все началось во втором периоде, когда нападающий гостей Александр Дарьин за воротами сбил с ног голкипера «Салавата» Семена Вязового. Броссо не стал дожидаться судейского свистка и тут же набросился на обидчика своего вратаря. В результате канадец получил 17 минут штрафа, а его визави — всего две.

Изначально действия Броссо квалифицировали как «зачинщик драки», но позже комитет ужесточил вердикт. Теперь он значится «агрессором в драке», что и привело к дисквалификации. Таким образом, легионер не примет участие в предстоящей встрече с ярославским «Локомотивом».

Хет-трик по-канадски

Сам матч завершился уверенной победой уфимского клуба со счетом 5:0. Примечательно, что Броссо успел не только подраться, но и отметиться заброшенной шайбой и результативной передачей. Это был своеобразный хет-трик Горди Хоу в его исполнении.

Канадский нападающий перешел в «Салават Юлаев» из московского «Динамо» только в середине октября. За уфимскую команду он успел провести пять матчей, в которых набрал пять очков.

Перестановки в составе

На фоне этой новости клуб также объявил о подписании контракта до конца сезона с вратарем Ильей Коноваловым, который в прошлом сезоне выступал за «Адмирал». Команда из Уфы сейчас занимает восьмую строчку в Восточной конференции и имеет серию из пяти побед подряд.