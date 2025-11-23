Форвард «юлаевцев» вернулся на лед и оценил успех в дерби

Данил Алалыкин вернулся в состав «Салавата Юлаева» спустя месяц и помог обыграть «Нефтехимик» (3:1). Форвард рассказал о своем состоянии, поддержке трибун и характере команды.

Пресс-служба уфимского клуба опубликовала комментарий нападающего после завершения встречи в Нижнекамске. Хоккеист поделился эмоциями от долгожданного выхода на лед и итогового результата на табло.

«Юлаевцы» забрали уверенную победу у географических соседей со счетом 3:1. Для самого спикера этот матч стал первым после вынужденной паузы длиной в месяц, поэтому вливаться в ритм пришлось экстренно.

По словам форварда, физически он пока отстает от партнеров и вынужден догонять их по ходу пьесы. Главное сейчас — набранные очки, а функциональные кондиции будут набираться от смены к смене.

Гостевое турне выдалось для башкирского коллектива крайне напряженным. Несмотря на накопившуюся усталость и плотный график, команда проявила настоящий мужской характер, стиснув зубы ради результата.

Отдельно игрок отметил атмосферу на «Нефтехим Арене». Сектор гостей был переполнен, и мощная поддержка уфимских болельщиков гнала хоккеистов вперед, заставляя оправдывать доверие.

Ранее «Салават Юлаев» угодил в функциональную яму, потерпев пять поражений в шести последних встречах. В предыдущем туре уфимцы обидно уступили «Барысу» в Астане (1:2), хотя вели в счете, и скатились на 10-ю строчку Востока. Успех в Нижнекамске позволяет команде выдохнуть и начать новый подъем по турнирной таблице.