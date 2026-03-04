Форвард «Салавата Юлаева» Жаровский попал в сборную лучших новичков КХЛ за февраль

Нападающий уфимского клуба Александр Жаровский включён в символическую пятёрку новичков Континентальной хоккейной лиги по итогам февраля — с голом, двумя передачами и победными буллитами против «Трактора».

Форвард «Салавата Юлаева» Александр Жаровский попал в символическую сборную новичков КХЛ по итогам февраля 2026 года. Пресс-служба лиги включила 19-летнего хоккеиста в число пяти лучших молодых игроков месяца. За шесть февральских встреч нападающий записал на свой счёт два результативных балла — одну заброшенную шайбу и одну голевую передачу. В матче с челябинским «Трактором» Жаровский принёс уфимцам победу, реализовав решающие буллиты.

Жаровский уже трижды в сезоне-2025/2026 признавался лучшим новичком недели КХЛ — последний раз по итогам 15-й игровой недели в декабре 2025 года.

Кандидат в олимпийскую сборную России: мнение Григория Панина

В феврале 2026 года защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин в интервью изданию «Спортс» назвал Жаровского кандидатом в олимпийскую сборную России:

«В России есть традиция привлекать в сборную молодежь, доверять ей. Поэтому тот же Саша Жаровский — почему не кандидат в олимпийскую сборную?».

В том же месяце форвард принял участие в Матче звёзд КХЛ — 2026 в Екатеринбурге, где завоевал бронзовую медаль в составе команды KHL Ural Stars, сообщал «Чемпионат».

Лидерство в «Салавате Юлаеве» по итогам сезона-2025/2026

По данным официального сайта ХК «Салават Юлаев», в сезоне-2025/2026 Жаровский провёл 52 матча в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 38 очков (14 голов + 24 передачи), и лидирует в уфимском клубе по системе «гол+пас». К декабрю 2025 года форвард уже возглавлял списки снайперов и бомбардиров «Салавата Юлаева». Издание stavka.tv включило Жаровского в число лучших молодых талантов КХЛ сезона-2025/2026, наряду с нападающим «Металлурга» Романом Канцеровым.

Кто еще вошел в сборную новичков КХЛ за февраль

В символическую сборную новичков февраля вместе с Жаровским вошли вратарь Денис Утенков («Трактор»), защитники Арсен Таймазов («Лада») и Степан Терехов («Ак Барс»), а также нападающие Матвей Поляков и Никита Недопёкин (оба — СКА), сообщает официальный сайт КХЛ.