0
1 час
Спорт

Форвард «Салавата Юлаева» Жаровский попал в сборную лучших новичков КХЛ за февраль

Нападающий уфимского клуба Александр Жаровский включён в символическую пятёрку новичков Континентальной хоккейной лиги по итогам февраля — с голом, двумя передачами и победными буллитами против «Трактора».
александр жаровский
©ХК "Салават Юлаев"

Форвард «Салавата Юлаева» Александр Жаровский попал в символическую сборную новичков КХЛ по итогам февраля 2026 года. Пресс-служба лиги включила 19-летнего хоккеиста в число пяти лучших молодых игроков месяца. За шесть февральских встреч нападающий записал на свой счёт два результативных балла — одну заброшенную шайбу и одну голевую передачу. В матче с челябинским «Трактором» Жаровский принёс уфимцам победу, реализовав решающие буллиты.

Жаровский уже трижды в сезоне-2025/2026 признавался лучшим новичком недели КХЛ — последний раз по итогам 15-й игровой недели в декабре 2025 года.

Кандидат в олимпийскую сборную России: мнение Григория Панина

В феврале 2026 года защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин в интервью изданию «Спортс» назвал Жаровского кандидатом в олимпийскую сборную России:

«В России есть традиция привлекать в сборную молодежь, доверять ей. Поэтому тот же Саша Жаровский — почему не кандидат в олимпийскую сборную?».

В том же месяце форвард принял участие в Матче звёзд КХЛ — 2026 в Екатеринбурге, где завоевал бронзовую медаль в составе команды KHL Ural Stars, сообщал «Чемпионат».

Лидерство в «Салавате Юлаеве» по итогам сезона-2025/2026

По данным официального сайта ХК «Салават Юлаев», в сезоне-2025/2026 Жаровский провёл 52 матча в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 38 очков (14 голов + 24 передачи), и лидирует в уфимском клубе по системе «гол+пас». К декабрю 2025 года форвард уже возглавлял списки снайперов и бомбардиров «Салавата Юлаева». Издание stavka.tv включило Жаровского в число лучших молодых талантов КХЛ сезона-2025/2026, наряду с нападающим «Металлурга» Романом Канцеровым.

Кто еще вошел в сборную новичков КХЛ за февраль

В символическую сборную новичков февраля вместе с Жаровским вошли вратарь Денис Утенков («Трактор»), защитники Арсен Таймазов («Лада») и Степан Терехов («Ак Барс»), а также нападающие Матвей Поляков и Никита Недопёкин (оба — СКА), сообщает официальный сайт КХЛ.

Похожие записи
0
03.03.2026
Спорт

«Салават Юлаев» одержал победу над «Адмиралом» во Владивостоке

хоккеисты
Уфимский «Салават Юлаев» обыграл «Адмирал» со счётом 2:1 по буллитам в матче FONBET чемпионата КХЛ. Героями встречи стали Евгений Кузнецов и вратарь Илья Коновалов.
0
28.02.2026
Спорт

«Для нас это не было неожиданным»: защитник «Салавата Юлаева» Василевский — о преображении команды в сезоне КХЛ

Алексей Василевский
Алексей Василевский объяснил, почему уфимский клуб не удивлён собственным результатам и оценил шансы на «зелёное дерби» с «Ак Барсом».
0
28.02.2026
Спорт

Василевский выделил двух ключевых игроков «Салавата Юлаева» в сезоне

Алексей Василевский
Защитник уфимского клуба рассказал, кого считает самым ценным игроком команды, и отметил высокие перспективы молодого вратаря Семёна Вязового.
1
26.02.2026
Спорт

Бутузов о победе над «Трактором»: «Тяжелый и эмоциональный матч»

Владимир Бутузов
Нападающий «Салавата Юлаева» оценил волевую победу над челябинцами и рассказал о настрое команды перед дальневосточным турне.
0
26.02.2026
Спорт

«Салават Юлаев» одолел «Трактор» на домашнем льду со счетом 3:2

хоккеисты
Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» на домашней арене обыграл челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Исход встречи решила серия послематчевых бросков.
0
24.02.2026
Спорт

Козлов после победы над «Сибирью»: «Не лучший матч, но два очка — наши»

Виктор Козлов
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил игру с «Сибирью», которую уфимцы выиграли в овертайме. Наставник указал на недоработки команды, но остался доволен результатом.
0
24.02.2026
Спорт

«Уже чувствуется плей-офф»: Денис Ян — о возвращении и победе «Салавата Юлаева»

Денис Ян
Нападающий «Салавата Юлаева» Денис Ян вернулся на лёд после паузы и сразу забил, однако уфимцы позволили сопернику отыграть два гола. Победу в овертайме принёс Евгений Кузнецов.
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.