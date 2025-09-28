0
Спорт

Форвард «Салавата Юлаева» Жаровский объяснил, почему дебютный гол не принёс ему радости

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский прокомментировал разгромное поражение от «Авангарда» со счётом 2:5. Спортсмен признался, что личный успех в виде первого гола в КХЛ не смог скрасить общую неудачу команды.
хоккеисты
©ХК "Салават Юлаев"

Форвард уфимского клуба «Салават Юлаев» Александр Жаровский поделился эмоциями после проигрыша омскому «Авангарду». По словам хоккеиста, его дебютная шайба в Континентальной лиге стала маленьким сольным концертом на фоне общей неудачи. Игра завершилась со счётом 2:5 в пользу гостей.

Забить первый гол в КХЛ, да ещё и на глазах у домашних трибун — момент приятный. Однако, как признался сам нападающий, когда команда уступает с таким счётом, личные достижения отходят на второй план и позитивных эмоций почти не вызывают.

Говоря о причинах поражения, Жаровский был краток. Он считает, что команде необходимо строже действовать в защите и лучше использовать свои шансы в атаке. Если бы игроки полностью следовали тренерской установке, результат мог бы быть другим.

Спортсмен также сообщил, что полностью восстановился после травмы, из-за которой пропустил начало сезона. Сейчас его физическое состояние отличное, и он готов помогать команде на льду без каких-либо ограничений.

Несмотря на итоговый счёт, нападающий нашёл и позитивный момент в прошедшей встрече. По его мнению, команда проявила характер, не опустила руки и продолжала бороться до финальной сирены.

