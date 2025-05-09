Главная » Спорт
31

Форвард «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал оценивает варианты после завершения контракта

©ХК "Салават Юлаев"

Сразу после вылета «Салавата» из Кубка Гагарина звездный легионер Шелдон Ремпал заговорил о своем будущем — у него контракт заканчивается аккурат перед летом.

Канадец отлично проявил себя в КХЛ в своем дебютном сезоне — 61 очко в регулярке и 21 в плей-офф.

Но теперь Ремпал на распутье. 29-летний форвард говорит, что ему «нужно время на оценку ситуации».

«Здесь отличное место для игры — хороший город и замечательная команда с классными тренерами. Я провел отличный сезон, но осталось чувство разочарования. Мы работали изо всех сил, чтобы дойти до полуфинала, но травмы всё испортили», — сказал канадец.

Контракт Ремпала действует до 31 мая. Решится ли он на второй сезон в России или вернётся обратно за океан? В Уфе явно надеются удержать игрока, который вёл команду весь сезон — не зря же они поднимали потолок зарплат.

ХК Салават Юлаев хоккей
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

Задать вопрос

Сейчас читают
Ньюс-Баш
Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.