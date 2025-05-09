Форвард «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал оценивает варианты после завершения контракта

Сразу после вылета «Салавата» из Кубка Гагарина звездный легионер Шелдон Ремпал заговорил о своем будущем — у него контракт заканчивается аккурат перед летом.

Канадец отлично проявил себя в КХЛ в своем дебютном сезоне — 61 очко в регулярке и 21 в плей-офф.

Но теперь Ремпал на распутье. 29-летний форвард говорит, что ему «нужно время на оценку ситуации».

«Здесь отличное место для игры — хороший город и замечательная команда с классными тренерами. Я провел отличный сезон, но осталось чувство разочарования. Мы работали изо всех сил, чтобы дойти до полуфинала, но травмы всё испортили», — сказал канадец.

Контракт Ремпала действует до 31 мая. Решится ли он на второй сезон в России или вернётся обратно за океан? В Уфе явно надеются удержать игрока, который вёл команду весь сезон — не зря же они поднимали потолок зарплат.