Форвард «Салавата Юлаева» Ремпал пропустит выездную серию по семейным обстоятельствам

Форвард Шелдон Ремпал не вылетел с «Салаватом Юлаевым» на выездные матчи КХЛ. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба уфимского клуба изданию «Чемпионат». Хоккеист остался дома из-за семейных обстоятельств.

Ранее башкирский клуб опубликовал заявку на гостевую серию, в которой канадец отсутствовал. Команда проведёт два матча на выезде: 16 декабря против «Ак Барса» в Казани и 18 декабря против «Северстали» в Череповце.

Тридцатилетний нападающий в текущем сезоне провёл 11 встреч за уфимцев. На его счету четыре заброшенные шайбы и девять результативных передач.

«Салават Юлаев» оформил соглашение с Ремпалом 27 октября 2025 года. Канадец вернулся в Уфу после неудачной попытки закрепиться в НХЛ. Летом он подписывал контракт с «Вашингтон Кэпиталз», однако провёл лишь два предсезонных матча без набранных очков.

В прошлом сезоне Ремпал уже выступал за башкирский клуб и стал лучшим бомбардиром плей-офф Кубка Гагарина с 21 очком. Нынешнее соглашение игрока рассчитано до конца сезона 2025/26.

После возвращения в КХЛ канадец признавал, что длительный перелёт и смена часовых поясов потребовали времени на адаптацию. Однако форвард отмечал постепенное восстановление формы и уверенность в каждой игре.

Ремпал успел отличиться в важных матчах после камбэка. В игре против «Барыса» 27 ноября он набрал 4 очка и помог команде одержать волевую победу со счётом 7:4. Также форвард внёс вклад в разгром «Ак Барса» в начале декабря.