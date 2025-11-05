0
4 часа
Спорт

Форвард «Салавата Юлаева» Егор Сучков рассказал о провокациях «Барыса» и битве за четыре очка

Форвард «Салавата Юлаева» Егор Сучков — о нервной победе над «Барысом», важности матча за 4 очка и гонке за заветную восьмую строчку в таблице.
Егор Сучков
©ХК "Салават Юлаев"

Битва за плей-офф обостряется. Уфимский «Салават Юлаев» вырвал два очка у прямого конкурента — казахстанского «Барыса», укрепившись в зоне плей-офф. О деталях напряжённой встречи в послематчевом интервью рассказал нападающий Егор Сучков.

По его словам, команда провела отличный матч, но одна оплошность на синей линии в третьем периоде едва не стоила уфимцам победы. Пропущенная шайба вдохновила соперника, который тут же полетел отыгрываться.

Отдельно форвард отметил особенности маленькой площадки в Астане. Играть на ней приходится в режиме ускорения: решения нужно принимать молниеносно, а расположение партнёров считывать заранее. Любая потеря шайбы мгновенно оборачивалась контратакой.

Не обошлось и без грязной игры. Сучков упомянул, что североамериканские легионеры «Барыса» не стеснялись провоцировать уфимцев. Однако команда получила установку не реагировать на выпады и просто выполнять свою работу на льду.

Тренерский штаб заранее настраивал хоккеистов на «игру за четыре очка». Победа над соседом по турнирной таблице была критически важна. Впрочем, о плей-офф в раздевалке пока не говорят — команда, словно альпинист, карабкается от игры к игре, стараясь действовать лучше с каждым матчем.

