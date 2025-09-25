0
16 часов
Спорт

Форвард «Салавата Юлаева» дерзко оценил потерю главной звезды клуба

Форвард «Салавата Юлаева» Даниил Алалыкин заявил, что команда не заметила ухода Хмелевского. По его словам, теперь в Уфе каждый готов стать лидером.
хоккеист Даниил Алалыкин
©ХК "Салават Юлаев"

После обидного поражения от «Сибири» по буллитам форвард уфимцев Даниил Алалыкин дал комментарий, который цитируют спортивные медиа. Хоккеист максимально холодно оценил недавний громкий обмен главной звезды клуба.

На вопрос о потере Александра Хмелевского игрок ответил предельно коротко. Мол, забрали и ладно. Команда продолжает играть и сражаться за себя и за республику. При этом Алалыкин признался, что трансферов такого калибра он раньше не встречал, но сделать уже ничего нельзя.

По мнению форварда, лидерский вакуум в коллективе пустовать не будет. Сейчас в «Салавате» огромная конкуренция, много талантливых и амбициозных парней. Цель — построить команду, где каждый хоккеист является лидером.

Сам Алалыкин, недавно получивший нашивку ассистента капитана, рад доверию родного клуба. Он пообещал продолжать усердно работать и оправдывать этот статус.

В матче с «Сибирью», который закончился со счетом 2:3, уфимцы выглядели мощно. Особенно в овертайме, где команда доминировала и играла в большинстве. Однако реализовать преимущество и дожать соперника не удалось.

Уход Хмелевского — действительно серьёзный удар по составу. В прошлом сезоне 2024/25 американский форвард стал лучшим бомбардиром уфимцев. Его обмен для многих прогремел, как гром среди ясного неба.

