Форвард «Салавата Юлаева» Александр Жаровский признан лучшим новичком недели КХЛ

Восемнадцатилетний нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский признан лучшим новичком 15-й игровой недели КХЛ. Это уже третья подобная награда форварда в текущем сезоне, пишет Sport24.
александр жаровский
©ХК "Салават Юлаев"

Комиссия КХЛ отметила игру Жаровского в трех матчах прошедшей недели. За этот отрезок он набрал 4 очка: забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. Показатель полезности игрока составил «+3».

Один из голов Жаровского стал победным в матче против хабаровского «Амура» (4:2). Кроме очков, форвард отметился активной игрой в обороне: на его счету два отбора, три перехвата и один заблокированный бросок.

Лидерство в команде

Жаровский — не только лучший новичок, но и ключевой игрок уфимского клуба в этом сезоне. К 18 годам он возглавляет список снайперов и бомбардиров «Салавата Юлаева». Всего в его активе 28 очков: 11 голов и 17 передач.

Вместе с уфимцем лига отметила вратаря Евгения Аликина («Автомобилист»), защитника Артема Серикова («Нефтехимик») и нападающего Сэма Энэса («Динамо» Мн).

Справка

КХЛ еженедельно выбирает лучших игроков в четырех номинациях: вратарь, защитник, нападающий и новичок. Чтобы считаться новичком, хоккеист должен подходить под возрастные критерии лиги и не иметь большого опыта выступлений на высшем уровне в прошлых сезонах.

Для Александра Жаровского это признание стало третьим в сезоне 2025/2026. Ранее лига уже выделяла его достижения, в том числе на восьмой неделе чемпионата, когда он набрал 5 очков. Успешная игра молодого форварда помогает «Салавату Юлаеву» удерживать позиции в зоне плей-офф Восточной конференции.

