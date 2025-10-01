0
9 часов
Спорт

Форвард «Салавата» раскрыл секрет победы над «Сибирью» в Уфе

Уфимский «Салават Юлаев» прервал серию поражений, одолев «Сибирь» со счётом 5:2. Нападающий Джек Родуолд рассказал, как команде удалось переломить игру.
хоккеист
©ХК "Салават Юлаев"

Нападающий «Салавата Юлаева» Джек Родуолд поделился эмоциями после первой домашней победы в сезоне. В комментарии после матча пресс-службе уфимского клуба он поблагодарил уфимских болельщиков за шикарную атмосферу на трибунах.

Команда начала встречу неспешно и даже пропустила первой. По словам канадца, быстрый гол «Сибири» не сбил их с толку. Юлаевцы не стали паниковать, а просто продолжили гнуть свою линию и придерживаться игрового плана.

Всё изменилось во втором периоде. Родуолд считает, что именно тогда уфимцам удалось переломить ход встречи. Ключевым моментом стал голевой спурт, когда команда забросила несколько шайб подряд.

Для самого форварда этот гол тоже стал важным событием. Он отметил, что в лиге уровня КХЛ нельзя долго оставаться без заброшенных шайб, если хочешь чувствовать себя уверенно. Джек порадовался и за партнёра — Александра Хохлачёва, который оформил дубль.

Предыдущие матчи для команды были не самыми удачными. Но Родуолд уверен, что «Салават» не играл откровенно плохо. Он вспомнил первую выездную игру с «Сибирью», где уфимцы вели в две шайбы и обязаны были выигрывать. Поэтому в этот раз настрой был один — только победа.

