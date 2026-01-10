Форвард «Салавата» Кузнецов назвал новогоднюю форму команды счастливой

Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Кузнецов подвел итоги матча с «Барысом». Игрок отметил действия в обороне и результативность команды в новой форме.

Пресс-служба уфимского хоккейного клуба опубликовала комментарий нападающего по результатам встречи с командой из Астаны.

Максим Кузнецов охарактеризовал прошедший матч как насыщенный опасными моментами у ворот обеих команд. Спортсмен отметил, что хоккеистам «Салавата Юлаева» пришлось значительное время провести в численном меньшинстве, однако игроки справились с давлением соперника.

По мнению форварда, надежные действия в защите стали решающим фактором в противостоянии. Кузнецов подчеркнул, что успешная игра в обороне позволила сохранить силы для атакующих действий и довести матч до положительного результата, несмотря на пропущенную шайбу во втором периоде.

Нападающий также прокомментировал свой гол, прервавший его серию без заброшенных шайб. Игрок заявил, что отличаться результативными действиями на домашней арене перед своими болельщиками для него имеет особое значение.

Отдельное внимание хоккеист уделил специальной форме, в которой команда выступала в январских матчах. Кузнецов заметил, что в этой экипировке клуб набирал очки в каждой игре серии, и предложил руководству и тренерскому штабу продолжить использовать этот комплект в дальнейшем.

Встреча регулярного чемпионата КХЛ прошла в Уфе и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей, помимо Максима Кузнецова, шайбы забросили Егор Сучков и Евгений Кузнецов. У гостей единственным голом отметился Динмухамед Кайыржан.

В текущем сезоне Максим Кузнецов провел 40 матчей. На счету нападающего 20 очков: 7 заброшенных шайб и 13 результативных передач.