0
4 часа
Спорт

Форвард «Салавата» Кузнецов назвал новогоднюю форму команды счастливой

Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Кузнецов подвел итоги матча с «Барысом». Игрок отметил действия в обороне и результативность команды в новой форме.
максим кузнецов
©ХК "Салават Юлаев"

Пресс-служба уфимского хоккейного клуба опубликовала комментарий нападающего по результатам встречи с командой из Астаны.

Максим Кузнецов охарактеризовал прошедший матч как насыщенный опасными моментами у ворот обеих команд. Спортсмен отметил, что хоккеистам «Салавата Юлаева» пришлось значительное время провести в численном меньшинстве, однако игроки справились с давлением соперника.

По мнению форварда, надежные действия в защите стали решающим фактором в противостоянии. Кузнецов подчеркнул, что успешная игра в обороне позволила сохранить силы для атакующих действий и довести матч до положительного результата, несмотря на пропущенную шайбу во втором периоде.

Нападающий также прокомментировал свой гол, прервавший его серию без заброшенных шайб. Игрок заявил, что отличаться результативными действиями на домашней арене перед своими болельщиками для него имеет особое значение.

Отдельное внимание хоккеист уделил специальной форме, в которой команда выступала в январских матчах. Кузнецов заметил, что в этой экипировке клуб набирал очки в каждой игре серии, и предложил руководству и тренерскому штабу продолжить использовать этот комплект в дальнейшем.

Встреча регулярного чемпионата КХЛ прошла в Уфе и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей, помимо Максима Кузнецова, шайбы забросили Егор Сучков и Евгений Кузнецов. У гостей единственным голом отметился Динмухамед Кайыржан.

В текущем сезоне Максим Кузнецов провел 40 матчей. На счету нападающего 20 очков: 7 заброшенных шайб и 13 результативных передач.

Похожие записи
0
10.01.2026
Спорт

Козлов о встрече с «Барысом»: решающими стали действия в третьем периоде

виктор козлов
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Барысом» со счётом 3:1, сообщив о травме защитника Алексея Василевского и влиянии Евгения Кузнецова на игру.
0
10.01.2026
Спорт

«Салават Юлаев» обыграл «Барыс» на домашнем льду: дубль Кузнецова и гол Сучкова

хоккеисты
Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над астанинским «Барысом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1.
0
08.01.2026
Спорт

Козлов объяснил уверенную победу «Салавата Юлаева» над «Автомобилистом» и решение по Антону Берлеву

виктор козлов
Виктор Козлов подвел итоги матча против «Автомобилиста» (4:1). Главный тренер оценил вклад Евгения Кузнецова, игру вратаря и объяснил уход Антона Берлева.
0
08.01.2026
Спорт

«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в домашнем матче КХЛ

хоккеисты
«Салават Юлаев» одержал победу над «Автомобилистом» со счетом 4:1. Евгений Кузнецов отметился передачами в первой игре, Варлов открыл счет голам.
0
06.01.2026
Спорт

«Салават Юлаев» поместил нападающего Антона Берлева в список отказов

Антон Берлев
«Салават Юлаев» официально поместил форварда Антона Берлева в список отказов. Игрок провел за клуб 7 матчей без заброшенных шайб.
0
05.01.2026
Спорт

Зоркин оформил первый дубль в карьере и принес «Салавату» победу над «Нефтехимиком»

никита зоркин
5 января «Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» со счетом 2:1. Победу уфимцам принесли две шайбы защитника Никиты Зоркина, для которого этот дубль стал первым в карьере.
0
05.01.2026
Спорт

Виктор Козлов оценил победу «Салавата» над «Нефтехимиком» и переход Кузнецова

виктор козлов
Виктор Козлов оценил результат матча с «Нефтехимиком» (2:1), объяснил отсутствие ряда игроков и прокомментировал подписание контракта с Евгением Кузнецовым.
0
05.01.2026
Спорт

«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» в домашнем матче КХЛ

хоккеисты
Уфимский клуб одержал победу над «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата. Решающую роль сыграл защитник Никита Зоркин, забивший два гола. Встреча завершилась со счетом 2:1.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.