Форвард «Салавата Юлаева» Фаизов объяснил, почему команда проиграла «Локомотиву»

Форвард «Салавата Юлаева» Артур Фаизов объяснил, почему команда проиграла «Локомотиву» 1:4. Победная серия прервалась, и, по мнению хоккеиста, дело не только в невезении.

Победная серия уфимского «Салавата Юлаева» оборвалась на отметке в пять матчей. Команда уступила на домашнем льду ярославскому «Локомотиву» со счётом 1:4. После игры нападающий хозяев Артур Фаизов поделился своим видением причин неудачи.

По мнению форварда, ключевым фактором, предрешившим исход встречи, стала игровая дисциплина. Фаизов считает, что хоккеистам «Салавата» следовало поменьше удаляться. Ярославцы же, в свою очередь, хладнокровно воспользовались своими шансами и реализовали созданные моменты.

При этом хоккеист полагает, что в целом игра получилась равной. Артур отметил, что в некоторых моментах его команде просто не сопутствовала удача. Спортсмен добавил, что уфимцы готовились к тяжёлому поединку против действующих чемпионов и выходили на лёд биться с первых же минут.

«Локомотив» открыл счёт уже на второй минуте, реализовав большинство — шайбу забросил Максим Шалунов. Во втором периоде Данил Цулыгин сравнял счёт, но вскоре ярославцы снова вышли вперёд. В заключительной двадцатиминутке гости закрепили преимущество ещё двумя голами, установив финальный результат на табло.

Эта неудача прервала впечатляющий винстрик «Салавата», который позволил команде подняться в турнирной таблице. Теперь уфимцы с 18 очками занимают девятое место в Восточной конференции, а «Локомотив» уверенно лидирует на «Западе» с 32 очками.

Примечательно, что как раз перед встречей с чемпионом «Салават Юлаев» провёл успешный матч против «Адмирала», одержав пятую победу подряд. Та игра помогла уфимцам вернуться в зону плей-офф, а сам Артур Фаизов тогда отметился заброшенной шайбой, подтверждая свой статус одной из молодых звёзд клуба.