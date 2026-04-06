0
1 час
Спорт

Форвард «Локомотива» назвал главный акцент подготовки к серии с «Салаватом Юлаевым»

Нападающий ярославского «Локомотива» Артур Каюмов рассказал, как команда готовится противостоять быстрым уфимцам и их вратарю Семёну Вязовому в 1/4 финала Кубка Гагарина.
©vk.com/hclokomotiv_official

Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов 6 апреля дал интервью пресс-службе КХЛ, в котором подробно описал подготовку ярославцев к четвертьфинальной серии против «Салавата Юлаева».

По словам форварда, главный упор в тренировочном процессе сделан на оборонительную дисциплину и работу в средней зоне.

«На игре в обороне и построении в средней зоне. Уфимцы очень быстрые, нам нужно адаптироваться к их скорости», — пояснил Каюмов.

Отдельно хоккеист остановился на теме противодействия вратарю «Салавата» Семёну Вязовому. По мнению нападающего, рецепт универсален: не давать голкиперу разыграться случайными бросками.

«Необходимо бросать только на гол. Мы разобрали его игру, знаем нюансы», — отметил форвард.

На вопрос о том, поможет ли прошлогодний опыт противостояния с Уфой, Каюмов ответил с осторожным оптимизмом:

«Команда не сильно изменилась по сравнению с прошлым сезоном. Мы примерно понимаем, за счет чего можем играть против «Салавата Юлаева», и выигрывать».

Говоря об атмосфере в коллективе, хоккеист констатировал, что команда прибавила в уверенности после преодоления первого раунда.

«Спартаковцы удивили нас в первом раунде, были непростые матчи. Сейчас стало полегче. Мы почувствовали нашу игру, но все равно есть, в чем добавлять», — резюмировал Каюмов.

Напомним, «Салават Юлаев» вышел в 1/4 финала Кубка Гагарина, одолев «Автомобилист» в шестой игре первого раунда со счётом 4:3 в двух овертаймах. Итог серии — 4:2 в пользу уфимцев. Первый матч четвертьфинала состоится 8 апреля в Ярославле.

В прошлогоднем розыгрыше Кубка Гагарина — 2025 «Локомотив» и «Салават Юлаев» встречались в полуфинале: ярославцы победили в серии со счётом 4:1 и вышли в финал турнира.

По данным официального сайта КХЛ, в первом матче той полуфинальной серии, состоявшемся 27 апреля 2025 года, «Салават Юлаев» одержал победу над «Локомотивом» со счётом 3:1. Вратарь уфимцев Семён Вязовой оформил два результативных паса, став первым голкипером в истории Кубка Гагарина с двумя ассистами за матч.

Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.