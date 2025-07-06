ФК «Уфа» примет дома хабаровских армейцев

ФК «Уфа» начинает новый сезон Первой лиги с домашней игры. В первом туре на стадионе «Нефтяник» команда примет «СКА-Хабаровск»

Новый футбольный сезон для «Уфы» начнётся с домашнего поединка. Футбольная национальная лига обнародовала календарь, и в первом же туре уфимцы встретятся с гостями из Хабаровска. Предварительно матч запланирован на период с 18 по 21 июля.

Игра пройдёт на уфимском стадионе «Нефтяник», что даёт команде неплохое стартовое преимущество. Для «СКА-Хабаровск» сезон, наоборот, стартует с непростого выезда через всю страну.

Готовится к старту «Уфа» основательно. Клуб недавно продлил контракт с главным тренером Омари Тетрадзе, а также вернул в состав легенду — голкипера Александра Беленова. Похоже, команда настроена серьёзно.

Хабаровчане же начинают свой путь в сезоне с гостевой серии игр, и визит в Уфу станет для них первой проверкой на прочность. Прошлые заслуги обнуляются, начинается совершенно новая история.

Интереса этому противостоянию добавляет и закулисная история. Как сообщали федеральные СМИ, покинувший пост гендиректора «Уфы» в июне 2025 года Сергей Фельдман — выходец именно из хабаровского клуба, где начинал карьеру игрока ещё в 1986-м, а позже был руководителем.

Если взглянуть на статистику личных встреч, то очевидного фаворита нет. По данным портала Sportbox, из 14 сыгранных матчей уфимцы выиграли 5, а хабаровчане — всего 2. При этом ровно половина всех игр, целых 7, закончилась вничью, что обещает болельщикам по-настоящему упорную борьбу.