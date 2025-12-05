Фисенко объяснил поражение «Ак Барса» в игре против «Салавата Юлаева»

Форвард казанского «Ак Барса» Михаил Фисенко назвал причины поражения команды от уфимского «Салавата Юлаева». По его словам, соперник оказался свежее и быстрее, а казанцы не сдержали стартовый натиск хозяев льда.
Ключевой фактор — темп игры
«Салават Юлаев» выглядел свежее и быстрее во многих эпизодах. Казанцы не успевали за соперником и не смогли навязать нужный темп, отметил Фисенко.
Он добавил: команда усложняла игру там, где следовало действовать проще. Это сказалось на результате.
Неудачный старт решил исход
Начало встречи стало ключевым. Уфимцы при мощной поддержке трибун начали агрессивнее и быстрее. «Ак Барс» не сдержал их стартовый напор.
Форвард не стал ссылаться на психологическое выгорание после предыдущего матча.
«Это скорее был не лучший игровой и физический тонус в конкретный день», — пояснил он.
Площадка добавила сложностей
Фисенко отметил: в Уфе лёд чуть больше стандартного. Это усложнило борьбу с более быстрым соперником.
Таким образом, поражение стало следствием трёх факторов: свежести «Салавата Юлаева», неудачного старта казанцев и чрезмерного усложнения тактики там, где требовалась простая и надёжная игра.