0
5 часов
Спорт

Тренер «Нефтехимика» оценил «нелюбимую» победу со счетом 1:0 в игре с «Салаватом Юлаевым»

"Нефтехимик" с минимальным счётом одолел "Салават Юлаев" в энергозатратном матче. Тренер Игорь Гришин похвалил команду за оборону, но отметил, что предпочитает более зрелищный и результативный хоккей.
Игорь Гришин
©ХК «Нефтехимик»

По итогам послематчевой пресс-конференции стало известно, как наставник «Нефтехимика» Игорь Гришин оценил минимальную победу над уфимцами. Виктория оказалась трудной и крайне изматывающей для его подопечных.

С самого начала игра пошла на высоких скоростях. Уфимский клуб задал высокий темп и активно прессинговал, вынуждая гостей постоянно включать ноги. По словам Гришина, его парням поначалу удавалось соответствовать такой динамике.

Однако затем «Нефтехимик» начал терять инициативу из-за частых нарушений правил. Тренер связал это с психологическим настроем на агрессивную борьбу, который в итоге привел к сериии удалений.

Особенно тяжело пришлось в заключительном отрезке матча, когда команда много времени проводила в меньшинстве. Гришин подчеркнул, что хоккеисты проявили самоотверженность и здорово отработали в обороне. Отдельной похвалы удостоился голкипер Филипп Долганов, сыгравший великолепно.

Победная шайба стала настоящей наградой за упорство. Гол был забит при отложенном штрафе, и команда вцепилась в шайбу, словно в спасательный круг, не отдавая её сопернику. Наставник отметил, что это результат тренировок, где от игроков требуют дорожить шайбой.

Несмотря на успех, Гришин признался, что ему больше по душе результативные победы вроде 5:4. Он считает, что зрители ходят на хоккей ради голов и эмоций. Тем не менее, любая победа ценна, особенно добытая в такой самоотверженной борьбе.

Впереди у нижнекамцев сложнейший выезд в Казань на дерби с «Ак Барсом». У команды очень плотный график — 12 игр за месяц, поэтому времени на восстановление практически нет. Главной задачей тренерский штаб видит эмоциональную и физическую перезагрузку игроков.

Похожие записи
0
08.11.2025
Спорт

«Ребят упрекнуть не в чем﻿»: тренер «Салавата Юлаева» — о причинах поражения в игре с «Нефтехимиком»

Виктор Козлов
Виктор Козлов оценил поражение «Салавата Юлаева» от «Нефтехимика» и отметил старания игроков, отсутствие проблем с физикой и сложность для молодых хоккеистов.
0
07.11.2025
Спорт

«Салават Юлаев» проиграл «Нефтехимику» и ухудшил позицию в турнирной таблице

хоккеисты
«Салават Юлаев» в гостях уступил «Нефтехимику» со счётом 0:1. Эта неудача стоила уфимской команде места в кубковой восьмёрке Восточной конференции КХЛ.
0
05.11.2025
Спорт

Форвард «Салавата Юлаева» Егор Сучков рассказал о провокациях «Барыса» и битве за четыре очка

Егор Сучков
Форвард «Салавата Юлаева» Егор Сучков — о нервной победе над «Барысом», важности матча за 4 очка и гонке за заветную восьмую строчку в таблице.
0
05.11.2025
Спорт

Сергей Варлов: «Салават Юлаев» добавил «валидольчика» в матче с «Барысом»

Сергей Варлов
«Салават Юлаев» вырвал победу у «Барыса» со счётом 2:1 в напряжённой выездной игре. Защитник уфимцев Сергей Варлов признал, что команда устроила нервную концовку, но тренерский план сработал.
0
05.11.2025
Спорт

Главный тренер «Салавата Юлаева» подвёл итоги матча с «Барысом» и оценил Вязового

Виктор Козлов
Главный тренер «Салавата Юлаева» оценил напряжённую победу над «Барысом». Он рассказал о важности игры, новом первом вратаре и судьбе легионера Ремпала.
0
05.11.2025
Спорт

Казахстанский «Барыс» уступил «Салавату Юлаеву» на домашнем льду

хоккеисты
«Салават Юлаев» вырвал победу у астанинского «Барыса» в напряжённом гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. Всё решила ошибка вратаря и шайбы канадца Броссо и Жаровского.
0
05.11.2025
Спорт

«Салават Юлаев» избавляется от скандального новичка Федотова

илья федотов
Нападающий Илья Федотов выставлен на драфт отказов уфимским клубом. Хоккеист покидает «Салават Юлаев» после 14 матчей, за которые он отметился лишь двумя передачами.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.