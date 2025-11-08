Тренер «Нефтехимика» оценил «нелюбимую» победу со счетом 1:0 в игре с «Салаватом Юлаевым»

"Нефтехимик" с минимальным счётом одолел "Салават Юлаев" в энергозатратном матче. Тренер Игорь Гришин похвалил команду за оборону, но отметил, что предпочитает более зрелищный и результативный хоккей.

По итогам послематчевой пресс-конференции стало известно, как наставник «Нефтехимика» Игорь Гришин оценил минимальную победу над уфимцами. Виктория оказалась трудной и крайне изматывающей для его подопечных.

С самого начала игра пошла на высоких скоростях. Уфимский клуб задал высокий темп и активно прессинговал, вынуждая гостей постоянно включать ноги. По словам Гришина, его парням поначалу удавалось соответствовать такой динамике.

Однако затем «Нефтехимик» начал терять инициативу из-за частых нарушений правил. Тренер связал это с психологическим настроем на агрессивную борьбу, который в итоге привел к сериии удалений.

Особенно тяжело пришлось в заключительном отрезке матча, когда команда много времени проводила в меньшинстве. Гришин подчеркнул, что хоккеисты проявили самоотверженность и здорово отработали в обороне. Отдельной похвалы удостоился голкипер Филипп Долганов, сыгравший великолепно.

Победная шайба стала настоящей наградой за упорство. Гол был забит при отложенном штрафе, и команда вцепилась в шайбу, словно в спасательный круг, не отдавая её сопернику. Наставник отметил, что это результат тренировок, где от игроков требуют дорожить шайбой.

Несмотря на успех, Гришин признался, что ему больше по душе результативные победы вроде 5:4. Он считает, что зрители ходят на хоккей ради голов и эмоций. Тем не менее, любая победа ценна, особенно добытая в такой самоотверженной борьбе.

Впереди у нижнекамцев сложнейший выезд в Казань на дерби с «Ак Барсом». У команды очень плотный график — 12 игр за месяц, поэтому времени на восстановление практически нет. Главной задачей тренерский штаб видит эмоциональную и физическую перезагрузку игроков.