5 часов
Спорт

«Фатальное невезение»: тренер «Адмирала» Тамбиев объяснил поражение 1:6 в Уфе

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев назвал поражение 1:6 от «Салавата» тотальным невезением. Он пожаловался на три гола с рикошета и потерю концентрации у своих игроков.
хоккеисты
©ХК "Салават Юлаев"

Разгром 1:6 от «Салавата Юлаева» стал для «Адмирала» настоящим холодным душем. Главный тренер гостей Леонид Тамбиев на пресс-конференции с трудом подбирал слова, чтобы объяснить случившееся на льду.

Виной всему — тотальное невезение, считает наставник. По его словам, три шайбы влетели в ворота после случайных отскоков, что полностью сломало игру. Команда в этот вечер была попросту не похожа на себя.

Но дело не только в фортуне. Тамбиев посетовал на хронические проблемы с дисциплиной. Практически в каждом матче находится пара игроков, которые выпадают из тактической схемы и теряют концентрацию, из-за чего приходится постоянно латать дыры.

Это поражение стало для «моряков» уже пятым кряду. На прямой вопрос о том, как команда планирует выбираться из этой ямы, тренер ответил уклончиво. Мол, игра покажет, а сейчас конкретных рецептов спасения нет.

Наставник также отдал должное уфимскому клубу. Он подчеркнул, что молодые игроки «Салавата» чётко следуют указаниям тренера и быстро прогрессируют. Система «Салавата» — это отлаженный конвейер, а его «Адмирал» — скорее конструктор из деталей-одногодок, которым не хватает сыгранности.

