«Фанаты здесь очень уважают нас»: легионер Ремпал объяснил, почему предпочел вернуться в «Салават Юлаев»

Канадский форвард Шелдон Ремпал снова в «Салавате Юлаеве». Он рассказал, почему решился на камбэк, чем его удивили фанаты и почему первый матч оказался неудачным.

Форвард «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал пообщался с журналистами UTV после матча с «Ладой». Канадец, недавно вернувшийся в уфимский клуб, прокомментировал тёплый приём болельщиков и своё решение снова играть в Башкирии.

По словам хоккеиста, он был приятно удивлен встречей в аэропорту Уфы. Ремпал назвал это событие очень весёлым и классным, отметив, что команда всегда чувствовала огромное уважение со стороны своих фанатов. Он признался, что не ожидал такого внимания посреди ночи.

Легионер пояснил, что ему очень нравилось играть за «юлаевцев» в прошлые годы, поэтому он и захотел вернуться. Ремпал назвал это трудным решением, но подчеркнул, что в команде собралась отличная компания парней, с которыми он надеется продуктивно работать.

Напомним, нападающий вернулся в расположение уфимского клуба 4 ноября. Летом он заключил однолетний контракт с «Вашингтон Кэпиталз», но в итоге покинул систему «столичных», так и не пробившись в основной состав.

Возвращение на лёд для Ремпала получилось неоднозначным. В матче против «Лады», который «Салават» проиграл со счётом 3:5, он отметился голевой передачей. Однако, несмотря на результативное действие, его показатель полезности составил «-3» — худший в команде.

Как отмечают спортивные издания, звонок от главного тренера Виктора Козлова стал ключевым фактором, убедившим Ремпала вернуться. Хоккеист также рассказал, что его сильно впечатлил сюрприз от близкого друга и одноклубника Девина Броссо, который лично приехал встречать его в аэропорт.

После игры Ремпал признал, что впечатления от камбэка смазаны поражением, которого фанаты не заслужили. По его мнению, ключевую роль в проигрыше сыграла неудачная игра в большинстве и меньшинстве. К тому же, на физическом состоянии сказываются долгий перелёт и почти трёхнедельный игровой простой.