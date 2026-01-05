0
35 минут
Спорт

Евгений Кузнецов официально перешел в «Салават Юлаев»

Евгений Кузнецов стал игроком «Салавата Юлаева». Уфимский клуб забрал нападающего с драфта отказов, действующий контракт хоккеиста сохраняется.
Евгений Кузнецов
©rutube

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги официально объявила о переходе нападающего Евгения Кузнецова в уфимский «Салават Юлаев». Процедура оформления трансфера завершилась 5 января после истечения 48 часов нахождения игрока в списке отказов.

Уфимский клуб оказался единственной командой лиги, подавшей заявку на 33-летнего форварда в отведенный срок. В соответствии с регламентом КХЛ, «Салават Юлаев» принимает на себя обязательства по действующему контракту хоккеиста. Соглашение с предыдущим работодателем автоматически переносится на новый клуб без изменений финансовых условий и сроков.

Магнитогорский «Металлург» поместил нападающего в список отказов 3 январ. В составе уральской команды Кузнецов провел 15 матчей текущего регулярного чемпионата. Статистические показатели форварда на этом отрезке составили 9 очков: одна заброшенная шайба и восемь результативных передач.

Агент хоккеиста Шуми Бабаев подтвердил соблюдение всех формальных процедур перехода. Представитель игрока сообщил, что руководство уфимского клуба своевременно оформило заявку в электронной системе, а сторона нападающего дала согласие на переезд в Башкортостан.

Текущий сезон стал для нападающего вторым после возвращения из Национальной хоккейной лиги. В прошлом сезоне 2024/2025 Кузнецов выступал за петербургский СКА, где демонстрировал высокую результативность. В составе армейцев он принял участие в 45 встречах регулярного чемпионата, набрав 40 очков, однако покинул клуб после вылета команды из плей-офф.

Переход через процедуру списка отказов позволил сторонам избежать ограничений регламента. Прямой обмен между «Металлургом» и «Салаватом Юлаевым» мог быть заблокирован из-за лимита на переходы игроков из одной команды. В составе уфимцев уже числятся бывшие хоккеисты СКА, что создавало юридические препятствия для прямой сделки между клубами.

Евгений Кузнецов имеет значительный опыт выступлений на высшем уровне. В его активе победа в Кубке Стэнли 2018 года в составе «Вашингтон Кэпиталз» и два титула чемпиона мира в составе сборной России. Теперь нападающий продолжит карьеру в Уфе и поможет новой команде в заключительной части сезона.

Похожие записи
0
04.01.2026
Спорт

«Салават Юлаев» подписал полноценный контракт с экс-нападающим «Сибири» Бутузовым

Владимир Бутузов
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» официально заключил полноценный контракт с нападающим Владимиром Бутузовым до конца сезона 2025/26.
0
03.01.2026
Спорт

Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов может перейти в «Салават Юлаев»

Евгений Кузнецов
Нападающий Евгений Кузнецов продолжит карьеру в уфимском «Салавате Юлаеве». Клуб официально инициировал процедуру перехода, забрав хоккеиста из списка отказов.
0
30.12.2025
Спорт

Виктор Козлов подвел итоги матча «Салавата Юлаева» с минским «Динамо»: «Бились до конца»

виктор козлов
Уфимский клуб уступил дома соперникам из Минска со счетом 2:3, но заработал одно очко. Главный тренер Виктор Козлов раскритиковал команду за провал во втором периоде, сравнив игру в обороне с «подставкой» в бильярде.
0
30.12.2025
Спорт

Минское «Динамо» обыграло «Салават Юлаев» в овертайме со счетом 3:2

хоккеисты
Уфимский «Салават Юлаев» проиграл минскому «Динамо» 2:3 в овертайме на домашнем льду. Хозяева отыгрались с 0:2 в третьем периоде, но пропустили решающую шайбу в большинстве гостей на 61-й минуте и получили только одно очко вместо двух.
0
30.12.2025
Спорт

Форвард «Салавата Юлаева» Александр Жаровский признан лучшим новичком недели КХЛ

александр жаровский
Восемнадцатилетний нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский признан лучшим новичком 15-й игровой недели КХЛ. Это уже третья подобная награда форварда в текущем сезоне, пишет Sport24.
0
28.12.2025
Спорт

Виктор Козлов объяснил тактику «Салавата Юлаева» в матче против «Северстали»

Виктор Козлов
Главный тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал победу в серии буллитов, отметил вклад вратаря Семена Вязового и разъяснил ситуацию с контрактом Владимира Бутузова и дебютом Шелдона Ремпала.
0
28.12.2025
Спорт

Нападающий «Салавата Юлаева» назвал героя матча с «Северсталью»

Владимир Бутузов
Владимир Бутузов считает, что победу в матче с «Северсталью» уфимцам принес вратарь Семён Вязовой. Команда выиграла по буллитам со счетом 2:1, хотя гости перебросали хозяев почти в два раза.
0
28.12.2025
Спорт

«Салават Юлаев» победил «Северсталь» в серии буллитов со счетом 2:1

хоккеисты
Уфимский «Салават Юлаев» победил череповецкую «Северсталь» со счетом 2:1. Судьбу встречи на «Уфа-Арене» решила серия послематчевых бросков.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.