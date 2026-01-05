Евгений Кузнецов официально перешел в «Салават Юлаев»

Евгений Кузнецов стал игроком «Салавата Юлаева». Уфимский клуб забрал нападающего с драфта отказов, действующий контракт хоккеиста сохраняется.

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги официально объявила о переходе нападающего Евгения Кузнецова в уфимский «Салават Юлаев». Процедура оформления трансфера завершилась 5 января после истечения 48 часов нахождения игрока в списке отказов.

Уфимский клуб оказался единственной командой лиги, подавшей заявку на 33-летнего форварда в отведенный срок. В соответствии с регламентом КХЛ, «Салават Юлаев» принимает на себя обязательства по действующему контракту хоккеиста. Соглашение с предыдущим работодателем автоматически переносится на новый клуб без изменений финансовых условий и сроков.

Магнитогорский «Металлург» поместил нападающего в список отказов 3 январ. В составе уральской команды Кузнецов провел 15 матчей текущего регулярного чемпионата. Статистические показатели форварда на этом отрезке составили 9 очков: одна заброшенная шайба и восемь результативных передач.

Агент хоккеиста Шуми Бабаев подтвердил соблюдение всех формальных процедур перехода. Представитель игрока сообщил, что руководство уфимского клуба своевременно оформило заявку в электронной системе, а сторона нападающего дала согласие на переезд в Башкортостан.

Текущий сезон стал для нападающего вторым после возвращения из Национальной хоккейной лиги. В прошлом сезоне 2024/2025 Кузнецов выступал за петербургский СКА, где демонстрировал высокую результативность. В составе армейцев он принял участие в 45 встречах регулярного чемпионата, набрав 40 очков, однако покинул клуб после вылета команды из плей-офф.

Переход через процедуру списка отказов позволил сторонам избежать ограничений регламента. Прямой обмен между «Металлургом» и «Салаватом Юлаевым» мог быть заблокирован из-за лимита на переходы игроков из одной команды. В составе уфимцев уже числятся бывшие хоккеисты СКА, что создавало юридические препятствия для прямой сделки между клубами.

Евгений Кузнецов имеет значительный опыт выступлений на высшем уровне. В его активе победа в Кубке Стэнли 2018 года в составе «Вашингтон Кэпиталз» и два титула чемпиона мира в составе сборной России. Теперь нападающий продолжит карьеру в Уфе и поможет новой команде в заключительной части сезона.