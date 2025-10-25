0
«Этот сезон доиграю — и всё»: капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин уходит из КХЛ

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин объявил о завершении карьеры по завершении сезона. Спортсмен уступает дорогу молодым, подводя итог рекордной карьере в КХЛ.
39-летний защитник и капитан уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Григорий Панин объявил о завершении профессиональной карьеры после текущего сезона. Решение он озвучил 23 октября 2025 года в интервью проекту «Наш хоккей» на платформе VK Видео.

Содержание
  1. Причины ухода
  2. Путь в КХЛ
  3. Роль наставника

Причины ухода

Панин объяснил своё решение необходимостью освободить место для молодых хоккеистов.

«Этот сезон доиграю — и всё, 100%», — заявил капитан.

Он отметил, что занимает место ребят, которых нужно растить и развивать.

Ветеран считает важным давать молодым игрокам возможности и время. Их нужно запускать в сложные ситуации, в большинство и меньшинство, интегрировать в раздевалку. Так они смогут иметь своё право голоса и виденье, научатся конструктивно спорить внутри коллектива.

Путь в КХЛ

Панин играет в «Салавате Юлаеве» с 2017 года. За карьеру в КХЛ он провёл 927 матчей, набрал 176 очков (42 гола и 134 передачи) и получил 1477 минут штрафа. Он является бронзовым призёром чемпионата КХЛ сезона 2018-2019.

В июне 2025 года Панин продлил контракт с уфимским клубом до конца сезона-2025/2026. В октябре 2025-го он стал самым возрастным игроком «Салавата Юлаева» в истории КХЛ.

Роль наставника

Несмотря на возраст, Панин признался, что с годами играть стало психологически легче. Однако он понимает критику болельщиков и осознаёт свою миссию. Защитник старается показывать молодым игрокам отношение к работе личным примером.

Он использует разговоры и даже демонстрацию негативных моментов, чтобы молодые хоккеисты задумывались о профессии. При этом детским тренером Панин себя не видит. Хоккеист хочет доиграть последний год в «Салавате» и не прыгать по командам.

В КХЛ Панин занимает второе место среди защитников по количеству проведённых матчей в истории лиги. Лидирует Илья Бирюков с 1001 игрой. Решение 39-летнего капитана освободить место молодым игрокам соответствует тенденции омоложения состава многих команд КХЛ.

