«Это привилегия»: легионер «Салавата Юлаева» Дин Стюарт оценил игру команды против СКА

Защитник «Салавата Юлаева» Дин Стюарт рассказал, как команде удалось победить СКА. Ключом к успеху стала надёжная игра в меньшинстве и возвращение в состав Шелдона Ремпала.

Уфимский «Салават Юлаев» одержал волевую победу над питерским СКА со счётом 2:1. Команда смогла переломить неудачный тренд медленного старта, который преследовал их в последних матчах.

Защитник уфимцев Дин Стюарт подчеркнул, что команда серьёзно обсуждала проблему слабого начала игр. В этот раз «юлаевцы» вышли на лёд с другим настроем, что и предопределило итоговый результат.

Ключевым фактором успеха, по словам Стюарта, стала безупречная игра в меньшинстве. «Салават» не позволил сопернику реализовать численное преимущество и развить успех после заброшенной шайбы. Это стало тем самым фундаментом, на котором команда построила свою победную тактику.

Сам Стюарт выходил в бригаде большинства, назвав это настоящей привилегией и важной частью хоккея. Он отметил, что с возвращением Шелдона Ремпала у команды появилось серьёзное усиление для игры в неравных составах. Потребуется время, чтобы сыграться, но его опыт и талант должны дать результат.