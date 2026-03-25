«Это лишь одна игра»: Козлов не даёт расслабиться после победы «Салавата Юлаева» в Екатеринбурге

«Салават Юлаев» одержал победу над «Автомобилистом» со счётом 1:0 во втором матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. После игры главный тренер уфимского клуба Виктор Козлов дал развёрнутый комментарий.
тренер Салавата Юлаева Виктор Козлов
Встреча прошла в Екатеринбурге. Главным фактором победы Козлов назвал самоотдачу и желание игроков. Хоккеисты активно блокировали броски, принимали шайбу на себя и позволили вратарю Семёну Вязовому сыграть на ноль.

«Хорошее движение, много позитивного, но это лишь одна игра», — подчеркнул тренер.

Козлов отдельно отметил, что для многих игроков этот плей-офф стал первым, в котором они провели полный сезон с командой. По его словам, молодые хоккеисты осваивают новую роль, справляются с волнением и учатся оценивать значимость каждого эпизода.

На вопрос о первом голе тренер ответил, что в любом матче он важен. Применительно к «Автомобилисту» Козлов указал на умение екатеринбуржцев действовать по счёту, опасные контратаки и мастерство нападающих соперника.

В составе «Салавата» произошли изменения: после травмы вернулся Владислав Ефремов, в состав был введён Максим Кузнецов. По оценке тренера, оба смотрелись неплохо.

Сравнивая нынешний состав с командой прошлого сезона, дошедшей до полуфинала Кубка Гагарина, Козлов назвал их разными коллективами. Нынешний, по его словам, находится на стадии становления.

Отдельной темой стало личное достижение тренера: победа над «Автомобилистом» стала для Козлова 200-й в КХЛ в роли главного тренера.

«Приятно, что этот путь я проделал со многими хоккеистами, которые сейчас играют. Спасибо ребятам», — сказал он.

