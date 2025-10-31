0
5 часов
Спорт

«Ребята на зубах вытащили матч»: Виктор Козлов о победе «Салавата Юлаева» над «Адмиралом» в Уфе

Уфимский «Салават Юлаев» одержал пятую победу кряду, разгромив «Адмирал» со счётом 5:0. Команда вошла в зону плей-офф, но тренер Виктор Козлов уже думает о битве с чемпионом.
Виктор Козлов
©ХК "Салават Юлаев"

Пятая победа подряд стала для уфимского клуба настоящим триумфом, который забросил команду прямиком в топ-8 Восточной конференции. «Адмирал» был повержен с сухим счётом 5:0. Голкипер Семён Вязовой записал на свой счёт «сухарь», а команда показала, что умеет сражаться до последней секунды.

Наставник юлаевцев отметил, что игра была тяжёлой и отняла много сил, особенно после предыдущих напряжённых встреч. По словам Козлова, ребята буквально на зубах вытащили этот матч. Он считает эту победу крайне полезной для командного духа и уверенности.

Ключевым моментом стал гол в большинстве. Успешная реализация численного преимущества придала команде сил и помогла довести дело до разгрома. Тренер также объяснил появление защитника Василевского в спецбригаде большинства: из-за травм пришлось искать варианты, а у Алексея отличный бросок.

Впрочем, без ложки дёгтя не обошлось. Кузнецов получил повреждение — сейчас он хромает, и степень серьёзности травмы определится позже. А вот участие новичка Ремпала в следующей игре всё ещё под вопросом — всё упирается в бюрократические формальности с документами.

Впереди у «Салавата» настоящий вызов — матч с действующим чемпионом, «Локомотивом». Козлов подчеркнул, что никакой недооценки соперника не будет. Он уверен: команда должна доказывать свой класс и уметь побеждать, даже когда свежести уже не хватает.

Похожие записи
0
31.10.2025
Спорт

«Вязовой держал нас в игре»: Василевский о разгроме «Адмирала» в Уфе

Алексей Василевский
Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский назвал три ключа к разгромной победе над «Адмиралом». Это сейвы вратаря, самоотверженность и драка за голкипера.
0
29.10.2025
Спорт

«Понравилась самоотдача»: Козлов оценил победу «Салавата» над «Адмиралом» 6:1 в Уфе

виктор козлов
Главный тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал победу над «Адмиралом» со счётом 6:1. Наставник объяснил успех командным духом на фоне травм и анонсировал скорое появление легионера Шелдона Ремпала.
0
29.10.2025
Спорт

«Фатальное невезение»: тренер «Адмирала» Тамбиев объяснил поражение 1:6 в Уфе

хоккеисты
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев назвал поражение 1:6 от «Салавата» тотальным невезением. Он пожаловался на три гола с рикошета и потерю концентрации у своих игроков.
0
29.10.2025
Спорт

«Счёт не по игре»: Егор Сучков признался, что победа над «Адмиралом» далась непросто

Егор Сучков
Форвард «Салавата Юлаева» Егор Сучков наконец-то открыл счёт своим голам в сезоне. Он считает победу 6:1 над «Адмиралом» не совсем по игре и уже готовится к реваншу.
