«Ребята на зубах вытащили матч»: Виктор Козлов о победе «Салавата Юлаева» над «Адмиралом» в Уфе

Уфимский «Салават Юлаев» одержал пятую победу кряду, разгромив «Адмирал» со счётом 5:0. Команда вошла в зону плей-офф, но тренер Виктор Козлов уже думает о битве с чемпионом.

Пятая победа подряд стала для уфимского клуба настоящим триумфом, который забросил команду прямиком в топ-8 Восточной конференции. «Адмирал» был повержен с сухим счётом 5:0. Голкипер Семён Вязовой записал на свой счёт «сухарь», а команда показала, что умеет сражаться до последней секунды.

Наставник юлаевцев отметил, что игра была тяжёлой и отняла много сил, особенно после предыдущих напряжённых встреч. По словам Козлова, ребята буквально на зубах вытащили этот матч. Он считает эту победу крайне полезной для командного духа и уверенности.

Ключевым моментом стал гол в большинстве. Успешная реализация численного преимущества придала команде сил и помогла довести дело до разгрома. Тренер также объяснил появление защитника Василевского в спецбригаде большинства: из-за травм пришлось искать варианты, а у Алексея отличный бросок.

Впрочем, без ложки дёгтя не обошлось. Кузнецов получил повреждение — сейчас он хромает, и степень серьёзности травмы определится позже. А вот участие новичка Ремпала в следующей игре всё ещё под вопросом — всё упирается в бюрократические формальности с документами.

Впереди у «Салавата» настоящий вызов — матч с действующим чемпионом, «Локомотивом». Козлов подчеркнул, что никакой недооценки соперника не будет. Он уверен: команда должна доказывать свой класс и уметь побеждать, даже когда свежести уже не хватает.