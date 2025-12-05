«Это была игра плей-офф». Козлов — о победе над «Ак Барсом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов назвал матч против казанского «Ак Барса» одним из лучших для команды в сезоне. Уфимцы победили со счётом 4:1.
«Сыграли с большой самоотдачей против серьёзного соперника, — сказал Козлов. — Команда понимала особый статус этого матча для Уфы и Башкортостана».
Дерби «Салавата» и «Ак Барса» традиционно привлекает повышенное внимание болельщиков в обоих регионах. Команды встречаются с 1996 года; баланс очных встреч в КХЛ и её предшественниках практически равный.
«Ближе к плей-офф, чем к регулярке»
Тренер отметил интенсивность игры.
«Домашние матчи с «Ак Барсом» по накалу ближе к плей-офф», — подчеркнул Козлов.
Он доволен реакцией команды после неудачи в предыдущей встрече с «Драконами».
«Вышли правильно. Провели целостный матч», — добавил главный тренер.
Перестановки в составе
Козлов объяснил изменения в звеньях.
Денис Ян вышел в первой тройке вместо Александра Хохлачёва.
«Александру дали отдых после выездной серии, — пояснил тренер. — Денис пропускал матч в Санкт-Петербурге и был свежее».
Тройку Жаровского разбили. Никиту Алалыкина перевели в центр нападения.
«В центре нужно больше обороняться и отбирать шайбу, — сказал Козлов. — Никита неплохо справился с этими функциями».
Жёсткость в рамках правил
Матчи с казанцами всегда отличаются высокой контактностью.
«Игра была жёсткой, но силовые приёмы — в пределах правил», — отметил Козлов.
Спорный эпизод
В концовке встречи тренерский штаб «Салавата» запросил видеоповтор на возможную помеху вратарю.
«Доверился Юрию Попову и Павлу Евдищенко, — сказал Козлов об аналитиках команды. — Ситуация непростая, но специалисты сделали правильный выбор».