«Это была игра плей-офф». Козлов — о победе над «Ак Барсом»

Салават Юлаев обыграл Ак Барс со счётом 4:1, главный тренер Козлов отметил высокую самоотдачу команды

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов назвал матч против казанского «Ак Барса» одним из лучших для команды в сезоне. Уфимцы победили со счётом 4:1.

«Сыграли с большой самоотдачей против серьёзного соперника, — сказал Козлов. — Команда понимала особый статус этого матча для Уфы и Башкортостана».

Дерби «Салавата» и «Ак Барса» традиционно привлекает повышенное внимание болельщиков в обоих регионах. Команды встречаются с 1996 года; баланс очных встреч в КХЛ и её предшественниках практически равный.

«Ближе к плей-офф, чем к регулярке»

Тренер отметил интенсивность игры.

«Домашние матчи с «Ак Барсом» по накалу ближе к плей-офф», — подчеркнул Козлов.

Он доволен реакцией команды после неудачи в предыдущей встрече с «Драконами».

«Вышли правильно. Провели целостный матч», — добавил главный тренер.

Перестановки в составе

Козлов объяснил изменения в звеньях.

Денис Ян вышел в первой тройке вместо Александра Хохлачёва.

«Александру дали отдых после выездной серии, — пояснил тренер. — Денис пропускал матч в Санкт-Петербурге и был свежее».

Тройку Жаровского разбили. Никиту Алалыкина перевели в центр нападения.

«В центре нужно больше обороняться и отбирать шайбу, — сказал Козлов. — Никита неплохо справился с этими функциями».

Жёсткость в рамках правил

Матчи с казанцами всегда отличаются высокой контактностью.

«Игра была жёсткой, но силовые приёмы — в пределах правил», — отметил Козлов.

Спорный эпизод

В концовке встречи тренерский штаб «Салавата» запросил видеоповтор на возможную помеху вратарю.