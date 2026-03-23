«Эмоции зашкаливали»: нападающий «Салавата Юлаева» подвёл итоги первого матча плей-офф с «Автомобилистом»

Форвард «Салавата Юлаева» Денис Ян прокомментировал поражение от «Автомобилиста» в первом матче плей-офф КХЛ.

«Салават Юлаев» уступил «Автомобилисту» 0:2 в стартовом матче серии первого раунда Кубка Гагарина 23 марта. Итоги встречи подвёл нападающий уфимцев Денис Ян.

«Команда играла хорошо. Разберём моменты и будем готовиться. Проигрыш есть проигрыш, хоть 0:10, хоть 0:2. Мы будем готовы», — заявил форвард.

Ян отметил, что после пропущенных голов «Салават» усилил давление на ворота соперника, однако забить не смог.

«Без голов не выиграть, нельзя сбавлять обороты. Будем готовиться к следующей игре ещё усерднее», — добавил он.

Большое количество силовых приёмов хоккеист объяснил характером плей-офф:

«За каждый метр идёт борьба. Первый матч, у всех много эмоций, но мы сделаем выводы.

Напомним, в регулярном сезоне КХЛ 2025/26 «Автомобилист» и «Салават Юлаев» встречались четыре раза. Екатеринбуржцы выиграли трижды (4:1, 4:2, 6:2). Уфимцы победили лишь раз — дома (4:1). По итогам регулярного чемпионата «Автомобилист» занял четвёртое место в Восточной конференции с 84 очками. «Салават Юлаев» — пятое с 78 очками в 68 матчах.

В октябре 2025 года «Салават Юлаев» занимал последнее место в конференции. Тогда Денис Ян заявлял «Чемпионату», что команда спокойно оценивает ситуацию. Главной целью он назвал выход в плей-офф. Уфимцы обеспечили себе путёвку в Кубок Гагарина ещё 4 марта после победы над «Амуром», а 18 марта обыграли «Нефтехимик» со счётом 3:0»

Плей-офф КХЛ сезона 2025/26 продлится с 23 марта по 23 мая 2026 года. Действующий обладатель Кубка Гагарина — ярославский «Локомотив». В прошлом сезоне Денис Ян провёл 19 матчей плей-офф за «Салават Юлаев». Он забросил 6 шайб и получил 14 минут штрафа.