0
3 часа
Спорт

Экс-нападающий «Салавата Юлаева» Артем Федоров скоропостижно скончался в 32 года

На 33-м году жизни скоропостижно скончался бывший нападающий «Салавата Юлаева» Артём Фёдоров. Причины смерти хоккеиста не раскрываются.
Артем Федоров
©ХК "Салават Юлаев"

Стало известно о скоропостижной смерти хоккеиста Артема Федорова. Ему было 32 года. О трагедии сообщили пресс-службы клубов «Сочи» и «Салават Юлаев», за которые ранее выступал нападающий.

Что говорят в «Салавате Юлаеве» и ХК «Сочи» о трагедии

Первым информацию опубликовал хоккейный клуб «Сочи» в своем официальном телеграм-канале. Представители команды подтвердили факт смерти, но не уточнили причины и обстоятельства случившегося.

Позже заявление выпустила пресс-служба уфимского «Салавата Юлаева». В клубе отметили вклад игрока в результаты команды прошлых лет. Дата и место прощания с хоккеистом станут известны позднее.

Карьера Артема Федорова: 65 матчей за Уфу и рекорд в «Спартаке»

Артем Федоров — воспитанник воскресенского «Химика». В КХЛ дебютировал за московское «Динамо» в 2015 году.

Нападающий перешел в уфимский клуб в 2017 году. Он играл за команду полтора сезона (2017/18 и часть 2018/19). За это время Федоров провел на льду 65 матчей, забросил 3 шайбы и сделал 16 результативных передач.

Самый результативный отрезок карьеры хоккеист провел в московском «Спартаке» в сезоне 2019/20, где набрал 41 очко. Последним местом работы стал ХК «Сочи» в сезоне 2022/23. Всего в Континентальной хоккейной лиге Федоров сыграл 376 матчей и набрал 169 очков (66 голов и 103 передачи).

Черный месяц для «Салавата»: смерть ветерана Геннадия Бахарева

Это вторая смерть игрока, связанного с историей уфимского клуба, за последние две недели. Ранее, 30 января 2026 года, в Уфе скончался Геннадий Бахарев. Ему было 85 лет.

Бахарев был защитником первого состава «Салавата Юлаева». Он выступал за команду с момента ее основания в 1961 году и стоял у истоков профессионального хоккея в республике.

