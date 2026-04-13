Экс-арбитр — о травме Кузнецова: «Честно, он не сильно в него и попал»

Бывший арбитр Александр Зайцев прокомментировал эпизод с травмой форварда «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова в третьем матче четвертьфинала Кубка Гагарина против «Локомотива», заявив, что оснований для фиксации нарушения у судей не было.

12 апреля в Уфе в ходе третьего матча четвертьфинала Кубка Гагарина между «Салаватом Юлаевым» и «Локомотивом» (2:3), форвард уфимского клуба Евгений Кузнецов получил травму и покинул площадку на носилках. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Инцидент произошёл на 13-й минуте первого периода: нападающий ярославцев Александр Полунин применил силовой приём у борта. Кузнецов не смог подняться самостоятельно — ему зафиксировали шею и увезли со льда. Судьи нарушения правил в эпизоде не усмотрели.

Бывший арбитр Александр Зайцев согласился с решением рефери.

«По силовому приёму против него не к чему придраться — всё по правилам. Прыжка на Кузнецова не было — в подобном случае была бы неправильная атака. Честно говоря, он с виду не сильно в него и попал. Я понимаю, если бы он разбежался в него метров с 10–15, а так он был рядом и в него воткнулся. И главное, что в руку попал, которую Кузнецов выставил», — цитирует Зайцева ТАСС.

По словам экс-судьи, болезненным стал не сам хит, а последующее столкновение с бортом — предположительно, головой или копчиком. Зайцев также провёл параллель с прежними эпизодами в карьере Кузнецова:

«Создалось такое впечатление, что Кузнецов как балерина — в СКА у него было похожее, когда с ним пожёстче играли. Стоит задать вопрос, как он тогда в Национальной хоккейной лиге играл, как он там жив остался, проиграв там больше 10 лет».

По итогам встречи «Локомотив» повёл в серии со счётом 3–0. Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов сообщил, что в понедельник Кузнецов пройдёт дополнительное медицинское обследование.

Напомним, 8 апреля в Ярославле состоялся первый матч четвертьфинала Кубка Гагарина — «Локомотив» победил «Салават Юлаев» со счётом 1:0, единственный гол забил Максим Шалунов. 10 апреля ярославцы выиграли и второй матч серии со счётом 2:0.

27 марта Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал Евгения Кузнецова на одну игру и назначил денежный штраф за использование оскорбительного жеста в адрес арбитра во втором матче серии первого раунда плей-офф против «Автомобилиста».

Хоккеист перешёл в «Салават Юлаев» 5 января через процедуру драфта отказов. Уфимский клуб оказался единственной командой КХЛ, подавшей заявку на форварда в отведённый 48-часовой срок. В активе нападающего — победа в Кубке Стэнли 2018 года в составе «Вашингтон Кэпиталз» и два титула чемпиона мира в составе сборной России.

К слову, в январе 2026 года Кузнецов уже получал травму в матче с «Автомобилистом» и выбывал из состава на 2–3 недели. Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в январе 2026 года допускал продление контракта с нападающим на следующий сезон при условии успешных выступлений обеих сторон.