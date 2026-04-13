-1
3 часа
Спорт

Экс-арбитр — о травме Кузнецова: «Честно, он не сильно в него и попал»

Бывший арбитр Александр Зайцев прокомментировал эпизод с травмой форварда «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова в третьем матче четвертьфинала Кубка Гагарина против «Локомотива», заявив, что оснований для фиксации нарушения у судей не было.
хоккеист Евгений Кузнецов
©ХК "Салават Юлаев"

12 апреля в Уфе в ходе третьего матча четвертьфинала Кубка Гагарина между «Салаватом Юлаевым» и «Локомотивом» (2:3), форвард уфимского клуба Евгений Кузнецов получил травму и покинул площадку на носилках. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Инцидент произошёл на 13-й минуте первого периода: нападающий ярославцев Александр Полунин применил силовой приём у борта. Кузнецов не смог подняться самостоятельно — ему зафиксировали шею и увезли со льда. Судьи нарушения правил в эпизоде не усмотрели.

Бывший арбитр Александр Зайцев согласился с решением рефери.

«По силовому приёму против него не к чему придраться — всё по правилам. Прыжка на Кузнецова не было — в подобном случае была бы неправильная атака. Честно говоря, он с виду не сильно в него и попал. Я понимаю, если бы он разбежался в него метров с 10–15, а так он был рядом и в него воткнулся. И главное, что в руку попал, которую Кузнецов выставил», — цитирует Зайцева ТАСС.

По словам экс-судьи, болезненным стал не сам хит, а последующее столкновение с бортом — предположительно, головой или копчиком. Зайцев также провёл параллель с прежними эпизодами в карьере Кузнецова:

«Создалось такое впечатление, что Кузнецов как балерина — в СКА у него было похожее, когда с ним пожёстче играли. Стоит задать вопрос, как он тогда в Национальной хоккейной лиге играл, как он там жив остался, проиграв там больше 10 лет».

По итогам встречи «Локомотив» повёл в серии со счётом 3–0. Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов сообщил, что в понедельник Кузнецов пройдёт дополнительное медицинское обследование.

Напомним, 8 апреля в Ярославле состоялся первый матч четвертьфинала Кубка Гагарина — «Локомотив» победил «Салават Юлаев» со счётом 1:0, единственный гол забил Максим Шалунов. 10 апреля ярославцы выиграли и второй матч серии со счётом 2:0.

27 марта Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал Евгения Кузнецова на одну игру и назначил денежный штраф за использование оскорбительного жеста в адрес арбитра во втором матче серии первого раунда плей-офф против «Автомобилиста».

Хоккеист перешёл в «Салават Юлаев» 5 января через процедуру драфта отказов. Уфимский клуб оказался единственной командой КХЛ, подавшей заявку на форварда в отведённый 48-часовой срок. В активе нападающего — победа в Кубке Стэнли 2018 года в составе «Вашингтон Кэпиталз» и два титула чемпиона мира в составе сборной России.

К слову, в январе 2026 года Кузнецов уже получал травму в матче с «Автомобилистом» и выбывал из состава на 2–3 недели. Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в январе 2026 года допускал продление контракта с нападающим на следующий сезон при условии успешных выступлений обеих сторон.

Похожие записи
0
13.04.2026
Спорт

«Чистый силовой»: Сушинский — о травме Кузнецова в Кубке Гагарина

хоккеист евгений кузнецов
Экс-форвард сборной России Максим Сушинский расценил силовой приём Александра Полунина как правомерный, однако назвал произошедшее с Кузнецовым странным.
0
12.04.2026
Спорт

Варлов о третьем матче с «Локомотивом»: «Нужно было реализовывать моменты»

хоккеист Салавата Юлаева Сергей Варлов
Защитник «Салавата Юлаева» Сергей Варлов подвёл итоги третьего поражения от «Локомотива» и высказался о перспективах команды, которая уступает в серии со счётом 0-3.
0
12.04.2026
Спорт

«Салават Юлаев» проиграл «Локомотиву» в третьем матче плей-офф КХЛ — счёт в серии стал 3:0

хоккеисты
«Локомотив» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в третьем матче четвертьфинала Кубка Гагарина — 2026 и ведёт в серии 3:0. Матч завершился со счётом 3:2.
0
12.04.2026
Спорт

Хартли — о победе над «Салаватом» 3:2: «Можем играть лучше»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли
Главный тренер «Локомотива» прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (3:2) в третьем матче четвертьфинала Кубка Гагарина, рассказал о травме Евгения Кузнецова и ударе Панина в голову Александру Радулову.
0
12.04.2026
Спорт

«Салават Юлаев» во второй раз уступил «Локомотиву»: Козлов объяснил, что пошло не так

Виктор Козлов
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал второе поражение от «Локомотива» в четвертьфинале Кубка Гагарина, высказался об игре и удалении капитана Григория Панина.
0
11.04.2026
Спорт

«Как пройти оборону «Локомотива»? Думаем»: Козлов — о втором поражении «Салавата» в серии

тренер "Салавата Юлаева" Виктор Козлов
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал второй проигрыш своей команды в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина — 2026. Уфимцы по-прежнему не могут открыть счёт в противостоянии с ярославским клубом.
0
11.04.2026
Спорт

Коновалов — о втором поражении от «Локомотива»: «Чуть-чуть не получилось»

илья коновалов
«Салават Юлаев» уступил «Локомотиву» в двух стартовых матчах четвертьфинала Кубка Гагарина — 0-2 в серии. После игры 10 апреля в Ярославле вратарь уфимской команды Илья Коновалов дал комментарий пресс-службе клуба.
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.