Егор Сучков: «Салавату Юлаеву» нужно оставить поражение от «Автомобилиста» в прошлом

Нападающий ХК «Салават Юлаев» Егор Сучков прокомментировал итоги матча КХЛ против «Автомобилиста» и оценил гостевую серию команды.

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» проиграл «Автомобилисту» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 6:2 в пользу хозяев.

Нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков назвал матч напряженным. Соперник играл в высоком темпе, а уфимцы боролись до финальной сирены, но игра сложилась не в их пользу.

Решающие факторы поражения

Ключевую роль сыграла реализация «Автомобилистом» численного преимущества. Хозяева несколько раз использовали большинство в начале встречи. Сучков также отметил объективную сложность выездных игр — без поддержки болельщиков играть труднее.

Итоги гостевой серии

Нападающий положительно оценил результаты выездной серии в целом. «Салават Юлаев» набрал четыре очка из шести возможных в трех матчах на чужих площадках. По словам Сучкова, это хороший показатель, несмотря на финальное поражение.

После игры в Екатеринбурге уфимская команда остается в середине турнирной таблицы Восточной конференции. «Салават Юлаев» продолжает борьбу за выход в плей-офф в условиях высокой конкуренции. Следующие матчи клуб проведет дома в «Уфа-Арене».