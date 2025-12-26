0
7 часов
Спорт

Егор Сучков: «Салавату Юлаеву» были необходимы два очка в игре с «Амуром»

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл хабаровский «Амур» со счетом 4:2 в домашнем матче КХЛ. Команда взяла реванш за поражение в прошлой встрече, изменив тактику и настрой.
Егор Сучков
©ХК "Салават Юлаев"

Нападающий уфимцев Егор Сучков сообщил пресс-службе хоккейного клуба, что команда вышла на лед с задачей забрать два очка любой ценой. После неудачного матча 23 декабря игроки и тренеры разобрали ошибки на собрании. Главным требованием штаба стали энергия и спортивная злость с первых минут.

Сучков, забросивший одну из шайб, отметил, что игроки прислушались к критике и добавили в агрессии. По его словам, команда чувствовала необходимость реабилитироваться перед болельщиками за прошлую игру.

Ультиматум и результативность

Главный тренер Виктор Козлов ранее требовал от нападающих чаще бросать по воротам, а не искать лишние передачи. Егор Сучков признал, что старается выполнять эту установку, чтобы сохранить место в составе.

«Если бы я в этой ситуации не забил, я бы на следующую игру не вышел. Стараюсь играть на максимум», — прокомментировал свой гол форвард.

Смена лидеров

«Салават Юлаев» провел матч без одного из лучших бомбардиров — Шелдона Ремпала. Легионер срочно покинул расположение клуба и улетел на родину по семейным обстоятельствам.

Потерю лидера компенсировала молодежь. 18-летний воспитанник Александр Жаровский набрал три очка (1+2), поучаствовав в ключевых моментах встречи.

Предыдущий матч между этими командами прошел 23 декабря и закончился поражением уфимцев со счетом 2:4. «Салават» вел 2:0, но упустил преимущество. После игры Виктор Козлов обвинил хоккеистов в безволии, а защитник Евгений Кулик назвал игру «ужасной».

Сейчас уфимский клуб продолжает домашнюю серию. Следующий матч состоится 28 декабря против череповецкой «Северстали».

26.12.2025
Криминал

Суд в Уфе арестовал студента за участие в двух террористических организациях

обыск ФСБ
Суд отправил в СИЗО студента уфимского колледжа. Его обвиняют в участии сразу в двух террористических организациях и вербовке сторонников через Телеграм.
26.12.2025
Спорт

Спортсменка из Башкирии Миназова выступит в сезоне ветеранов шоу «Титаны»

Алсу Миназова
Мастер спорта по гребному слалому Алсу Миназова снова стала участницей экстремального шоу «Титаны» на ТНТ. Она поборется за 10 миллионов рублей в специальном сезоне «Битва легенд», где соберут сильнейших атлетов прошлых выпусков.
26.12.2025
Экономика

Власти Уфы потратят 2 миллиарда рублей на новые камеры и борьбу с экстремизмом

здание мэрии города Уфы
Мэрия Уфы утвердила программу безопасности до 2031 года. 90% выделенных денег пойдет на закупку камер наблюдения, охрану массовых мероприятий и профилактику экстремизма.
26.12.2025
Образование

РБК: В российские школы направили инструкцию по урегулированию споров с учениками

грустный ребенок
Учителя и директора школ Башкирии будут разбирать споры с учениками по единому федеральному стандарту. Минпросвещения запретило педагогам сплетничать, а на решение проблем выделило пять этапов с жесткими дедлайнами.
26.12.2025
Здоровье

Минздрав Башкирии предложил новый порядок донорства и трансплантации органов

врачи на операции
Минздрав республики разработал единый регламент для всех этапов пересадки — от изъятия органов до самой операции. Документ закрепит список больниц, которым разрешено работать с донорами.
26.12.2025
Экономика

Муниципалитеты Башкирии освободили от взысканий по субсидиям до конца 2025 года

рубли номиналом сто и одна тысяча рублей
Власти Башкирии разрешили районным администрациям не возвращать деньги в казну, если они не выполнили условия по субсидиям. Мораторий на штрафы действует до 31 декабря 2025 года.
26.12.2025
Спорт

Козлов назвал победный матч «Салавата Юлаева» против «Амура» игрой уровня плей-офф

виктор козлов
Хоккеисты «Салавата Юлаева» победили хабаровский «Амур» со счетом 4:2 в домашнем матче КХЛ. Главный тренер уфимцев Виктор Козлов заявил, что по уровню ответственности эта игра соответствовала плей-офф.
25.12.2025
Происшествия

На трассе М-5 в Туймазинском районе Башкирии в ДТП погиб водитель фуры Volvo

грузовик после дтп
В Башкирии на трассе М-5 «Урал» столкнулись два грузовика. Водитель тягача Volvo погиб на месте, водителя ГАЗа увезли в больницу.
