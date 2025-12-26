Егор Сучков: «Салавату Юлаеву» были необходимы два очка в игре с «Амуром»

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл хабаровский «Амур» со счетом 4:2 в домашнем матче КХЛ. Команда взяла реванш за поражение в прошлой встрече, изменив тактику и настрой.

Нападающий уфимцев Егор Сучков сообщил пресс-службе хоккейного клуба, что команда вышла на лед с задачей забрать два очка любой ценой. После неудачного матча 23 декабря игроки и тренеры разобрали ошибки на собрании. Главным требованием штаба стали энергия и спортивная злость с первых минут.

Сучков, забросивший одну из шайб, отметил, что игроки прислушались к критике и добавили в агрессии. По его словам, команда чувствовала необходимость реабилитироваться перед болельщиками за прошлую игру.

Ультиматум и результативность

Главный тренер Виктор Козлов ранее требовал от нападающих чаще бросать по воротам, а не искать лишние передачи. Егор Сучков признал, что старается выполнять эту установку, чтобы сохранить место в составе.

«Если бы я в этой ситуации не забил, я бы на следующую игру не вышел. Стараюсь играть на максимум», — прокомментировал свой гол форвард.

Смена лидеров

«Салават Юлаев» провел матч без одного из лучших бомбардиров — Шелдона Ремпала. Легионер срочно покинул расположение клуба и улетел на родину по семейным обстоятельствам.

Потерю лидера компенсировала молодежь. 18-летний воспитанник Александр Жаровский набрал три очка (1+2), поучаствовав в ключевых моментах встречи.

Предыдущий матч между этими командами прошел 23 декабря и закончился поражением уфимцев со счетом 2:4. «Салават» вел 2:0, но упустил преимущество. После игры Виктор Козлов обвинил хоккеистов в безволии, а защитник Евгений Кулик назвал игру «ужасной».

Сейчас уфимский клуб продолжает домашнюю серию. Следующий матч состоится 28 декабря против череповецкой «Северстали».