Егор Сучков — о победе над «Автомобилистом»: «Все пластались, каждый хотел выиграть»

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» одержал победу над «Автомобилистом» со счётом 1:0 во втором матче плей-офф КХЛ. Об итогах встречи рассказал нападающий команды Егор Сучков.

По словам игрока, команда проделала большую работу — каждый хоккеист вложил максимум усилий. Сучков подчеркнул, что сыграть на ноль в плей-офф — результат значимый. Отдельно он отметил вратаря Семёна Вязового.

— Сыграть на ноль в плей-офф – это дорогого стоит. Все пластались, каждый хотел выиграть. Семён Вязовой, как всегда, подтащил, отметил игрок.

Первая заброшенная шайба, по мнению нападающего, стала основным моментом матча: она повысила цену каждой ошибки соперника.

Серия сравнялась — 1:1, и следующие игры пройдут в Уфе. Сучков выразил уверенность, что дома команда должна использовать преимущество своей площадки.