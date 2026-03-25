Егор Сучков — о победе над «Автомобилистом»: «Все пластались, каждый хотел выиграть»

Нападающий уфимского клуба Егор Сучков прокомментировал победу команды во втором матче серии.
нападающий Салавата Юлаева Егор Сучков
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» одержал победу над «Автомобилистом» со счётом 1:0 во втором матче плей-офф КХЛ. Об итогах встречи рассказал нападающий команды Егор Сучков.

По словам игрока, команда проделала большую работу — каждый хоккеист вложил максимум усилий. Сучков подчеркнул, что сыграть на ноль в плей-офф — результат значимый. Отдельно он отметил вратаря Семёна Вязового.

— Сыграть на ноль в плей-офф – это дорогого стоит. Все пластались, каждый хотел выиграть. Семён Вязовой, как всегда, подтащил, отметил игрок.

Первая заброшенная шайба, по мнению нападающего, стала основным моментом матча: она повысила цену каждой ошибки соперника.

Серия сравнялась — 1:1, и следующие игры пройдут в Уфе. Сучков выразил уверенность, что дома команда должна использовать преимущество своей площадки.

25.03.2026
25.03.2026
25.03.2026
24.03.2026
23.03.2026
23.03.2026
23.03.2026
