Егор Сучков назвал недопустимой игру «Салавата Юлаева» в третьем периоде матча с «Трактором»

Форвард уфимцев подвел итоги встречи в Челябинске, отметив результативность спецбригад и игру в связке с Евгением Кузнецовым.

Нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков подвел итоги выездного матча против челябинского «Трактора», который завершился победой уфимцев со счетом 6:0. Хоккеист отметил удачное начало встречи и реализацию большинства, а также указал на недостатки в действиях команды в финальном отрезке игры. Комментарий форварда опубликовала пресс-служба уфимского клуба.

Почему Сучков недоволен игрой в третьем периоде

Сучков подчеркнул, что крупный счет не отражает реального напряжения на льду — играть было непросто. По его словам, победу обеспечили активные действия в начале матча и успешная работа спецбригад большинства.

При этом нападающий остался недоволен качеством игры в третьем периоде. По словам Сучкова, команда позволила себе расслабиться, что недопустимо на финише регулярного чемпионата и в матчах плей-офф. Главным итогом встречи он назвал набранные очки и поблагодарил болельщиков, приехавших поддержать клуб в Челябинске.

Связка с Кузнецовым и «фактор челябинского льда»

Для Егора Сучкова матч в Челябинске имел особое значение: нападающий — воспитанник местной хоккейной школы. На трибунах игру смотрели его родственники и друзья.

Форвард отдельно выделил игру в одном звене с Евгением Кузнецовым, которого назвал «парнем с ЧТЗ». Оба хоккеиста, выросшие в системе «Трактора», отметились результативными действиями в матче — забили голы и отдали передачи.

Кто забивал за «Салават»: дубль Броссо и гол Кузнецова

«Салават Юлаев» контролировал ход встречи с первых минут. Счет открыл Егор Сучков на 13-й минуте. Вскоре преимущество удвоил Евгений Кузнецов. Во втором и третьем периодах шайбы забросили Шелдон Ремпал и Джек Родуолд, а Девин Броссо оформил дубль. Вратарь челябинцев Сергей Мыльников отразил ряд бросков, однако не смог предотвратить крупное поражение своей команды.

Трансфер Кузнецова и подготовка к плей-офф КХЛ

Евгений Кузнецов перешел в «Салават Юлаев» в начале 2026 года. До этого в текущем сезоне он выступал за СКА, а права на него ранее принадлежали магнитогорскому «Металлургу». Матч с «Трактором» стал ещё одним свидетельством того, что форвард вписался в состав уфимского клуба.

Сейчас «Салават Юлаев» возвращается в Уфу. Команда получила время на восстановление перед финальной частью регулярного чемпионата и стартом Кубка Гагарина.