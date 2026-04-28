Ефремов продлил контракт с «Салаватом Юлаевым»: сколько заработает хоккеист

Уфимский клуб официально закрепил за собой 30-летнего форварда до конца сезона-2028/29. Стала известна сумма годового заработка хоккеиста.

«Салават Юлаев» официально продлил контракт с нападающим Владиславом Ефремовым. Пресс-служба уфимского клуба объявила об этом 27 апреля. Соглашение заключено на три года.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, форвард будет зарабатывать 35 миллионов рублей в сезон. Хоккеисту 30 лет.

Ефремов выступает за уфимцев с 2023 года. В регулярном чемпионате он провёл 62 матча и набрал 21 очко: 13 голов и 8 передач. В плей-офф хоккеист сыграл девять игр, забросил одну шайбу и отдал четыре голевые передачи.

Издание «Ньюс-Баш» ещё до официального подписания сообщало: Ефремов рассматривает предложение уфимского клуба. Одновременно клуб обсуждал продление соглашения с защитником Евгением Куликом на два года.

По предыдущему контракту в сезоне-2025/26 Ефремов получал те же 35 миллионов рублей в год.

С января 2026 года «Салават Юлаев» переживает финансовые трудности. Главный спонсор «Роснефть» приостановил выплаты в размере 1,5 миллиарда рублей. Клуб накопил задолженности и намерен погасить их после получения годового бюджета в полном объёме.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ сезона-2025/26 «Салават Юлаев» занял пятое место в Восточной конференции, набрав 78 очков. В Кубке Гагарина уфимцы дошли до четвертьфинала (второй раунд плей-офф): ярославский «Локомотив» разгромил их со счётом 4–0 в серии. В первом раунде «Салават» победил «Автомобилист» со счётом 4–2.