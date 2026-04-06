Ефремов назвал главное оружие уфимцев в серии с «Локомотивом»

Нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов рассказал о подготовке к серии второго раунда плей-офф КХЛ против ярославского «Локомотива». Об этом сообщил официальный сайт уфимского клуба.

По словам игрока, команда восстановилась после напряжённой борьбы с «Автомобилистом» и вышла на работу заряженной.

«Было несколько выходных, успели восстановиться и отдохнуть, так что готовимся к «Локомотиву». Мы знаем, что это чемпионская команда, она знает, как выигрывать, как терпеть», — цитирует форварда пресс-служба хоккейного клуба.

Главным козырем в предстоящем противостоянии Ефремов назвал скоростной хоккей, который помог уфимцам пройти «Автомобилист». По его словам, именно в этом направлении команда намерена продолжать движение. Нападающий также отметил, что «Локомотив» под руководством нового тренера Боба Хартли принципиально не изменился, поскольку основной состав остался прежним, как и игровая модель, заложенная при Игоре Никитине.

Говоря о роли четвёртого звена, форвард не стал скромничать.

«Мы будем делать всё возможное и невозможное, чтобы повторить и улучшить свой хоккей. Понимаем, что в плей-офф важны третья и четвёртая пятёрки», — сказал он.

На вопрос о том, стал ли «Салават» за прошедший год сильнее, Ефремов оставил оценку болельщикам и журналистам, заметив лишь, что команда выросла психологически и физически. Разговоры о выполненной задаче форвард отверг:

«Мы так не думаем, что задача выполнена. Мы наслаждаемся хоккеем и идём вперёд».

Напомним, «Салават Юлаев» вышел во второй раунд плей-офф КХЛ, одолев «Автомобилист» со счётом 4-2 в серии. Решающий шестой матч завершился победой уфимцев 4:3 в двойном овертайме.

«Локомотив» в первом раунде Кубка Гагарина-2026 обыграл «Спартак» с общим счётом 4:1.

По данным РИА Новости, нынешний главный тренер «Локомотива» Боб Хартли принял команду после того, как Игорь Никитин и его штаб перешли в ЦСКА. Костяк состава, завоевавшего Кубок Гагарина в предыдущем сезоне, ярославцам удалось сохранить практически полностью.

К слову, нападающий «Локомотива» Александр Радулов в интервью Спорт-Экспресс прокомментировал преемственность игровой модели: по его словам, костяк команды прошёл с Никитиным четыре года и многому научился, однако Хартли принёс собственное тренерское видение и планомерно доносит его до игроков.