Ефремов назвал главное оружие уфимцев в серии с «Локомотивом»

Форвард уфимского клуба Владислав Ефремов рассказал о настрое команды перед четвертьфиналом Кубка Гагарина.
Нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов рассказал о подготовке к серии второго раунда плей-офф КХЛ против ярославского «Локомотива». Об этом сообщил официальный сайт уфимского клуба.

По словам игрока, команда восстановилась после напряжённой борьбы с «Автомобилистом» и вышла на работу заряженной.

«Было несколько выходных, успели восстановиться и отдохнуть, так что готовимся к «Локомотиву». Мы знаем, что это чемпионская команда, она знает, как выигрывать, как терпеть», — цитирует форварда пресс-служба хоккейного клуба.

Главным козырем в предстоящем противостоянии Ефремов назвал скоростной хоккей, который помог уфимцам пройти «Автомобилист». По его словам, именно в этом направлении команда намерена продолжать движение. Нападающий также отметил, что «Локомотив» под руководством нового тренера Боба Хартли принципиально не изменился, поскольку основной состав остался прежним, как и игровая модель, заложенная при Игоре Никитине.

Говоря о роли четвёртого звена, форвард не стал скромничать.

«Мы будем делать всё возможное и невозможное, чтобы повторить и улучшить свой хоккей. Понимаем, что в плей-офф важны третья и четвёртая пятёрки», — сказал он.

На вопрос о том, стал ли «Салават» за прошедший год сильнее, Ефремов оставил оценку болельщикам и журналистам, заметив лишь, что команда выросла психологически и физически. Разговоры о выполненной задаче форвард отверг:

«Мы так не думаем, что задача выполнена. Мы наслаждаемся хоккеем и идём вперёд».

Напомним, «Салават Юлаев» вышел во второй раунд плей-офф КХЛ, одолев «Автомобилист» со счётом 4-2 в серии. Решающий шестой матч завершился победой уфимцев 4:3 в двойном овертайме.

«Локомотив» в первом раунде Кубка Гагарина-2026 обыграл «Спартак» с общим счётом 4:1.

По данным РИА Новости, нынешний главный тренер «Локомотива» Боб Хартли принял команду после того, как Игорь Никитин и его штаб перешли в ЦСКА. Костяк состава, завоевавшего Кубок Гагарина в предыдущем сезоне, ярославцам удалось сохранить практически полностью.

К слову, нападающий «Локомотива» Александр Радулов в интервью Спорт-Экспресс прокомментировал преемственность игровой модели: по его словам, костяк команды прошёл с Никитиным четыре года и многому научился, однако Хартли принёс собственное тренерское видение и планомерно доносит его до игроков.

Похожие записи
0
06.04.2026
Спорт

«В плей-офф только мёртвые не играют»: защитник «Салавата» — о серии с «Локомотивом»

григорий панин
Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался о предстоящем противостоянии с ярославским «Локомотивом» во втором раунде Кубка Гагарина — 2026 и объяснил, почему уфимцы не оглядываются на прошлогодний полуфинал.
0
06.04.2026
Спорт

«Нам без разницы, кто выйдет на лёд»: защитник «Локомотива» оценил шансы в серии с «Салаватом Юлаевым»

Защитник ярославского «Локомотива» Мартин Гернат
Защитник «Локомотива» уверен: при правильном хоккее ярославцы способны обыграть любого соперника.
0
06.04.2026
Спорт

Форвард «Локомотива» назвал главный акцент подготовки к серии с «Салаватом Юлаевым»

Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов
Нападающий ярославского «Локомотива» Артур Каюмов рассказал, как команда готовится противостоять быстрым уфимцам и их вратарю Семёну Вязовому в 1/4 финала Кубка Гагарина.
0
04.04.2026
Спорт

Гомоляко объяснил, почему «Салават Юлаев» был сильнее «Автомобилиста» в серии плей-офф

Виктор Козлов
Хоккейный агент Сергей Гомоляко объяснил, почему с самого начала ставил на победу «Салавата Юлаева» в серии против «Автомобилиста».
0
04.04.2026
Спорт

Кожевников назвал Козлова лучшим тренером сезона: «Показал свой великий уровень»

Виктор Козлов
Двукратный олимпийский чемпион оценил работу наставника «Салавата Юлаева», выведшего команду во второй раунд плей-офф КХЛ.
0
04.04.2026
Спорт

Рябыкин назвал серию «Салавата Юлаева» и «Автомобилиста» лучшей в первом раунде КХЛ

хоккеисты
Экс-тренер нескольких клубов лиги разобрал итоги стартового раунда Кубка Гагарина и рассказал, чем его удивила уфимская команда
0
03.04.2026
Спорт

«Ребята все молодцы, герои» — главный тренер «Салавата Юлаева» подвёл итоги серии из шести матчей

тренер салавата юлаева виктор козлов
«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в шести матчах — несмотря на то, что соперник сравнял счёт за 33 секунды до конца основного времени. Главный тренер команды Виктор Козлов подвёл итоги серии после встречи.
