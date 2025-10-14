Ефремов: «Чтобы победить „Ак Барс“, нужно играть с холодной головой и не удаляться»

Нападающий «Салавата» Владислав Ефремов озвучил главные условия для победы над «Ак Барсом». По его мнению, все решит железная дисциплина и умение забивать.

Нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов заявил, что для победы в предстоящем домашнем «Зелёном дерби» против «Ак Барса» команде необходимы строгая дисциплина и реализация голевых моментов. По его словам, именно эти компоненты станут ключевыми в игре против принципиального соперника и помогут прервать серию неудач.

Главной проблемой уфимцев в предыдущих матчах Ефремов назвал слабую реализацию. Команда создавала много шансов, но не могла их завершить, что приводило к поражениям. Перед матчем с казанцами хоккеист подчеркнул важность хладнокровия и выполнения тренерской установки, чтобы исправить ситуацию.

«„Ак Барс“ – опасная команда, хорошо играет в большинстве, так что все моменты будут ключевыми. Нужно выходить, биться, играть правильно по заданию тренерского штаба. Нужно держать голову холодной, удаления вредят игре», — отметил Ефремов.

Предстоящая игра станет для уфимского клуба возможностью взять реванш за поражение в первом «Зелёном дерби» сезона в Казани. Тогда «Салават» уступил со счётом 0:3. Владислав Ефремов ожидает, что домашняя встреча пройдёт при полных трибунах и в атмосфере накала страстей, назвав это противостояние «лучшим в лиге».

«Салават Юлаев» подходит к дерби как молодая команда, которая, по словам Ефремова, «учится каждый день и становится всё лучше». Хоккеисты настроены играть только на победу и не опускают руки, несмотря на последние результаты.