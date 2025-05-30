Джош Ливо получил «Золотую клюшку» КХЛ, побив рекорд Мозякина

Джош Ливо из уфимского «Салавата Юлаева» получил «Золотую клюшку» как лучший игрок сезона КХЛ, сообщил официальный телеграм-канал лиги.

И это не просто награда — канадец устроил настоящее снайперское чудо. За сезон забросил 49 шайб, побив 18-летний рекорд легенды Сергея Мозякина (48 голов). Плюс 31 передача — итого 80 очков за 62 матча. Последний раз такие цифры видели в 2011-м, когда главный приз брал Радулов.

Исторический 49-й гол Ливо оформил 22 марта против «Барыса» — эффектно на 51-й минуте. В марте вообще был неудержим: 7 голов и 6 передач за 8 матчей, лучший игрок месяца.

В голосовании за «Золотую клюшку» даже интриги не было — Ливо набрал 39 голосов тренеров, почти в два раза больше второго места (Шабанов из «Трактора» — 18 голосов).

Особенно примечательно событие на фоне того, что «Салават» переживает не лучшие времена с финансами. Гендиректор Баширов прямо называл сезон «переходным» и говорил про баланс между долгами и амбициями. А тут канадец взял и выдал исторический результат — 4 хет-трика за 26 дней.

Когда у клуба проблемы с деньгами, а легионер устанавливает рекорды лиги — это магия чистой воды. Ливо не просто спас сезон «Салавата», он доказал: талант сильнее любых финансовых кризисов. Уфа может гордиться!