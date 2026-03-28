«Дотерпели и проявили характер»: Ефремов — о победе «Салавата» над «Автомобилистом», мастерстве Спронга и роли Евгения Кузнецова

Нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов рассказал, как уфимцы справились с «Автомобилистом» в третьем матче плей-офф, почему игра получилась результативной и что значит выходить против Даниэля Спронга.

27 марта, на «Уфа-Арене», «Салават Юлаев» одержал победу над «Автомобилистом» со счётом 4:3 в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина. Уфимцы вышли вперёд в противостоянии — 2:1. Форвард Владислав Ефремов прокомментировал итоги встречи.

«Слава Богу, мы выиграли, забрали важный матч. Игра, в целом, равная была, были моменты и у нас, и у «Автомобилиста», просто дотерпели и проявили характер», — сказал хоккеист.

Ефремов особо отметил вратаря Семёна Вязового и автора победного гола Максима Кузнецова:

«Конечно, здорово сыграл Вязовой — вытащил. Максим Кузнецов на хорошей технике исполнил очень важный гол».

По ходу матча именно Кузнецов на 58-й минуте принёс победу уфимцам броском с отрицательного угла.

Сам Ефремов вернулся в строй после травмы. По его словам, первый матч серии в Екатеринбурге дался тяжело:

«Около недели приходилось просто ничего не делать, беречь себя».

В третьей игре форвард уже чувствовал себя лучше и благодарил партнёров по звену — Артёма Горшкова и Максима Кузнецова.

Отвечая на вопрос о результативности матча, Ефремов назвал несколько факторов: больший размер домашней площадки, более активный стиль «Автомобилиста» и поддержку трибун.

«Наши прекрасные болельщики, которые нас сегодня заряжали и гнали нас вперёд. Спасибо им огромное!» — добавил форвард.

По части тактики форвард пояснил: задача на матч сводилась к тому, чтобы продолжать играть агрессивно и сохранить настрой второй игры в Екатеринбурге. Относительно канадца Даниэля Спронга, оформившего дубль, Ефремов высказался коротко:

«Он — большой мастер, не просто так забивает. У него хороший бросок. Нужно стараться поближе с ним играть, давать поменьше пространства».

Отсутствие Евгения Кузнецова команда ощущала.

«Женька — большой мастер. Он и в большинстве может разобраться и помочь команде. Мы вместе сплотились и сыграли за него ещё», — подчеркнул Ефремов.

Следующий матч серии запланирован на 29 марта в Уфе.

Напомним, в первом матче серии, состоявшемся 23 марта в Екатеринбурге, «Автомобилист» победил «Салават Юлаев» со счётом 2:0. Обе шайбы в том поединке забил Даниэль Спронг, оформив дубль в начале второго периода.

Во втором матче серии, прошедшем 25 марта на «УГМК Арене» в Екатеринбурге, «Салават Юлаев» победил со счётом 1:0. Единственный гол забросил Егор Сучков, счёт в серии сравнялся — 1:1.

Победный гол Сучкова во втором матче стал 100-й победой «Салавата» в плей-офф в истории клуба, а для главного тренера Виктора Козлова эта победа стала юбилейной — 200-й в КХЛ. Вратарь Семён Вязовой в регулярном сезоне отражал около 93,2% бросков.

К слову, в регулярном сезоне 2025/2026 «Автомобилист» и «Салават Юлаев» встречались 4 раза: преимущество на стороне екатеринбуржцев — 3 победы против 1 у уфимцев. Плей-офф КХЛ сезона 2025/2026 проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года.