«Долгов нет, зарплаты выплачены»: Ринат Баширов рассказал о финансовом оздоровлении «Салавата Юлаева»

«Салават Юлаев» закрыл долги по зарплате и бюджету. Клуб вышел в плюс, управленцы готовят обновлённую команду без кредиторской тени.

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» полностью погасил задолженности перед бюджетом и по заработной плате. Об этом Башинформу заявил генеральный директор клуба Ринат Баширов. Достижение финансовой стабильности стало главной задачей текущего сезона для уфимской команды.

Как сокращали долги

За последнее время клуб сократил кредиторскую задолженность на 280 миллионов рублей. До конца текущего финансового года планируется погасить еще 200 миллионов рублей долгов. Принятые решения позволили клубу сократить расходную часть бюджета и одновременно увеличить объем доходов.

Ключевую роль в оздоровлении финансов сыграли решения на республиканском уровне. Исполнение поручений главы Башкортостана Радия Хабирова позволило значительно уменьшить долговую нагрузку клуба. За девять месяцев 2025 года «Салават Юлаев» перечислил в республиканский бюджет более 250 миллионов рублей. Это на 60 миллионов больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Финансовая стабильность дает клубу возможность планировать бюджет следующего года в плановом режиме. У руководства появляется больше возможностей для формирования конкурентоспособной команды уже в текущем сезоне. Страховые взносы остались на прежнем уровне и составили 253 миллиона рублей.

Предыстория финансовых проблем

В прошлые годы «Салават Юлаев» испытывал серьезные финансовые трудности. В январе 2024 года Федеральная налоговая служба приостановила операции по всем счетам клуба из-за неуплаты налогов. Игроки и сотрудники жаловались на задержки зарплат, задолженность доходила до 300 миллионов рублей.

Летом 2024 года клуб погасил кредиторскую задолженность размером более 1 миллиарда рублей. Для выхода из кризиса руководство сократило зарплатный бюджет до минимальных 475 миллионов рублей. Из команды ушли ключевые игроки, включая лучшего бомбардира КХЛ Джоша Ливо.

Сейчас хоккейный клуб «Салават Юлаев» входит в топ-50 крупнейших налогоплательщиков Башкортостана по объему поступлений налога на доходы физических лиц.