0
2 часа
Спорт

«Для нас это не было неожиданным»: защитник «Салавата Юлаева» Василевский — о преображении команды в сезоне КХЛ

Алексей Василевский объяснил, почему уфимский клуб не удивлён собственным результатам и оценил шансы на «зелёное дерби» с «Ак Барсом».
Алексей Василевский
©ХК "Салават Юлаев"

Защитник уфимского клуба Алексей Василевский рассказал о том, как «Салават Юлаев» прошёл путь от аутсайдера до реального претендента на плей-офф в сезоне КХЛ 2025/26. Об этом хоккеист сообщил в интервью изданию «Татар-информ» 28 февраля.

По словам защитника, провальный старт регулярного чемпионата не стал сюрпризом для раздевалки. Обновлённый состав команды нуждался во времени — игрокам требовалось наладить взаимодействие и найти общий язык на площадке. Ещё в сентябре уфимцы занимали последнюю строчку Восточной конференции, однако постепенно сумели выправить ситуацию.

Сейчас «Салават Юлаев» рассматривают как одну из самых непредсказуемых команд предстоящего розыгрыша Кубка Гагарина. Василевский подтвердил: коллектив нацелен оправдать доверие болельщиков, а нынешний прогресс — закономерный результат кропотливой ежедневной работы на тренировках.

Отдельно хоккеист прокомментировал возможную встречу с казанским «Ак Барсом» уже в первом раунде плей-офф. Защитник назвал подобное противостояние яркой вывеской, учитывая историческое соперничество двух клубов. При этом Василевский подчеркнул: загадывать пока рано, главная задача — гарантировать себе место в плей-офф. Команда полностью готова сразиться с любым оппонентом.

Ранее, гендиректор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов признался, что начало сезона 2025/26 стало для руководства клуба настоящим испытанием. На данный момент «Салават Юлаев» занимает пятое место в Восточной конференции с 66 очками в 59 матчах.

Василевский также высоко оценил вратаря Семёна Вязового, назвав его одним из пяти лучших голкиперов лиги. В текущем сезоне Вязовой провёл 46 матчей, одержал 24 победы при 93% отражённых бросков, сообщает «Чемпионат».

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта, а плей-офф стартует 23 марта 2026 года. На Востоке место в розыгрыше Кубка Гагарина пока гарантировали себе четыре команды: «Металлург», «Авангард», «Ак Барс» и «Автомобилист».

Похожие записи
0
28.02.2026
Спорт

Василевский выделил двух ключевых игроков «Салавата Юлаева» в сезоне

Алексей Василевский
Защитник уфимского клуба рассказал, кого считает самым ценным игроком команды, и отметил высокие перспективы молодого вратаря Семёна Вязового.
1
26.02.2026
Спорт

Бутузов о победе над «Трактором»: «Тяжелый и эмоциональный матч»

Владимир Бутузов
Нападающий «Салавата Юлаева» оценил волевую победу над челябинцами и рассказал о настрое команды перед дальневосточным турне.
0
26.02.2026
Спорт

«Салават Юлаев» одолел «Трактор» на домашнем льду со счетом 3:2

хоккеисты
Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» на домашней арене обыграл челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Исход встречи решила серия послематчевых бросков.
0
24.02.2026
Спорт

Козлов после победы над «Сибирью»: «Не лучший матч, но два очка — наши»

Виктор Козлов
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил игру с «Сибирью», которую уфимцы выиграли в овертайме. Наставник указал на недоработки команды, но остался доволен результатом.
0
24.02.2026
Спорт

«Уже чувствуется плей-офф»: Денис Ян — о возвращении и победе «Салавата Юлаева»

Денис Ян
Нападающий «Салавата Юлаева» Денис Ян вернулся на лёд после паузы и сразу забил, однако уфимцы позволили сопернику отыграть два гола. Победу в овертайме принёс Евгений Кузнецов.
0
24.02.2026
Спорт

«Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» в овертайме и закрепился на пятом месте

хоккеисты
Евгений Кузнецов принес уфимскому клубу важнейшие два очка. Хозяева льда упустили преимущество в две шайбы, но смогли дожать соперника.
0
22.02.2026
Спорт

Жаровский назвал удаления основной причиной поражения «Салавата Юлаева» в игре со «Спартаком»

Александр Жаровский
Нападающий уфимского клуба Александр Жаровский прокомментировал проигрыш «Спартаку» со счётом 3:5 и рассказал о своём голе, забитом в день рождения.
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.