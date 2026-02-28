«Для нас это не было неожиданным»: защитник «Салавата Юлаева» Василевский — о преображении команды в сезоне КХЛ

Алексей Василевский объяснил, почему уфимский клуб не удивлён собственным результатам и оценил шансы на «зелёное дерби» с «Ак Барсом».

Защитник уфимского клуба Алексей Василевский рассказал о том, как «Салават Юлаев» прошёл путь от аутсайдера до реального претендента на плей-офф в сезоне КХЛ 2025/26. Об этом хоккеист сообщил в интервью изданию «Татар-информ» 28 февраля.

По словам защитника, провальный старт регулярного чемпионата не стал сюрпризом для раздевалки. Обновлённый состав команды нуждался во времени — игрокам требовалось наладить взаимодействие и найти общий язык на площадке. Ещё в сентябре уфимцы занимали последнюю строчку Восточной конференции, однако постепенно сумели выправить ситуацию.

Сейчас «Салават Юлаев» рассматривают как одну из самых непредсказуемых команд предстоящего розыгрыша Кубка Гагарина. Василевский подтвердил: коллектив нацелен оправдать доверие болельщиков, а нынешний прогресс — закономерный результат кропотливой ежедневной работы на тренировках.

Отдельно хоккеист прокомментировал возможную встречу с казанским «Ак Барсом» уже в первом раунде плей-офф. Защитник назвал подобное противостояние яркой вывеской, учитывая историческое соперничество двух клубов. При этом Василевский подчеркнул: загадывать пока рано, главная задача — гарантировать себе место в плей-офф. Команда полностью готова сразиться с любым оппонентом.

Ранее, гендиректор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов признался, что начало сезона 2025/26 стало для руководства клуба настоящим испытанием. На данный момент «Салават Юлаев» занимает пятое место в Восточной конференции с 66 очками в 59 матчах.

Василевский также высоко оценил вратаря Семёна Вязового, назвав его одним из пяти лучших голкиперов лиги. В текущем сезоне Вязовой провёл 46 матчей, одержал 24 победы при 93% отражённых бросков, сообщает «Чемпионат».

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта, а плей-офф стартует 23 марта 2026 года. На Востоке место в розыгрыше Кубка Гагарина пока гарантировали себе четыре команды: «Металлург», «Авангард», «Ак Барс» и «Автомобилист».