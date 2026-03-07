0
3 часа
Спорт

«Дисциплина должна быть лучше»: Козлов о проигрыше «Салавата Юлаева» в Хабаровске

Главный тренер уфимского клуба Виктор Козлов объяснил поражение от «Амура» со счётом 3:6 частыми удалениями и усталостью от длительного выезда.
тренер "Салавата Юлаева" Виктор Козлов
©ХК "Салават Юлаев"

«Салават Юлаев» 7 марта уступил «Амуру» в Хабаровске в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Уфимцы вели 2:0, однако во втором периоде пропустили четыре шайбы — впервые в сезоне проиграв второй период.

На пресс-конференции Козлов связал провал с нарушениями дисциплины.

«Заработали много удалений. Играя в меньшинстве, сложно забивать. Дисциплина должна быть лучше», — заявил тренер.

Козлов также указал на усталость от четвёртого подряд матча на Дальнем Востоке:

«Уходит много сил и эмоций. Большая нагрузка ложилась на голкипера и тех, кто выходит в неравных составах».

Итоги четырех матчей «Салавата Юлаева» на Дальнем Востоке

«Салават Юлаев» отправился на выезд 27 февраля. Серия включала четыре матча: два с «Адмиралом» во Владивостоке (1 и 3 марта) и два с «Амуром» в Хабаровске (5 и 7 марта). В первой игре с «Адмиралом» уфимцы уступили 2:4, во второй победили 2:1 по буллитам. Встречу с «Амуром» 5 марта выиграли 4:1.

С какими результатами уфимцы выходят в плей-офф КХЛ

После 62 матчей сезона 2025/26 «Салават Юлаев» набрал 70 очков (33 победы, 29 поражений), забив 164 и пропустив 156 шайб. Штрафное время составляет 484 минуты (в среднем 7,81 минуты за игру), на выезде — 8,09 минуты. «Амур» после 62 игр имеет 55 очков и 24 победы. Несмотря на поражение 7 марта, уфимцы уже обеспечили себе выход в плей-офф благодаря победе над хабаровчанами 5 марта.

