«Дифференцированный пас» и «умные руки»: Илья Воробьев оценил игру 18-летнего лидера «Салавата Юлаева»

Илья Воробьев в интервью изданию «Чемпионат» высказался о составе уфимского клуба. Бывший тренер сборной России прокомментировал игру одного из молодых хоккеистов.

Специалист обратил внимание на игровые качества 18-летнего Александра Жаровского, которые он считает нехарактерными для его возраста. По мнению Воробьева, хоккеист обладает скоростью принятия решений и хорошей техникой рук, что проявляется в игре в большинстве. Для описания его умения отдавать передачи Воробьев применил определение «дифференцированный пас».

Статистика игрока на текущий момент такова: в 26 матчах он набрал 23 очка, забросив 8 шайб и сделав 15 результативных передач. Эти показатели являются лучшими в команде по системе «гол+пас».

Ранее Континентальная хоккейная лига признала Александра лучшим новичком 13-й игровой недели. В течение этого периода он записал на свой счет 5 очков в четырех играх, что привлекло к нему дополнительное внимание.

Тренерский штаб уфимского клуба регулярно привлекает к играм молодых хоккеистов. Главный тренер Виктор Козлов ранее положительно отзывался о действиях четвертого звена нападения, отмечая создаваемый ими темп игры.

Привлечение молодых игроков происходит на фоне изменений в составе команды. Клуб недавно произвел обмен вратаря Александра Самонова и подписал контракт с Ильей Коноваловым. Включение в основной состав хоккеистов из клубной системы является одним из направлений кадровой политики «Салавата Юлаева».