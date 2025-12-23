Девин Броссо оценил влияние отъезда Ремпала на игру «Салавата Юлаева»

Уфимцы начали встречу уверенно и повели 2:0, но не смогли удержать результат. Аутсайдер Восточной конференции перехватил инициативу и забросил хозяевам четыре шайбы.
Броссо назвал такой сценарий недопустимым. По его мнению, команда не имеет права отдавать инициативу сопернику при комфортном счете на домашней арене.
Проблемы в большинстве
Главной причиной поражения форвард считает слабую реализацию большинства. Спецбригады «Салавата» создают моменты, но не могут довести их до гола. Броссо отметил, что это системная ошибка: похожие проблемы наблюдались и в прошлом матче — «Зеленом дерби» против «Ак Барса».
Игроки планируют собраться внутри коллектива, чтобы разобрать эти эпизоды и вернуть «химию» в звеньях.
Отсутствие лидера
На качестве атаки сказывается потеря Шелдона Ремпала. Броссо признал, что влияние соотечественника на игру в большинстве огромно, так как он — один из лучших хоккеистов лиги. Сейчас партнерам приходится перестраивать схемы без ключевого исполнителя.
Шелдон Ремпал экстренно покинул расположение «Салавата Юлаева» и улетел в Канаду из-за смерти близкого человека. Главный тренер Виктор Козлов пока не называет точную дату возвращения форварда в строй.
Ремпал — лучший бомбардир и самый дорогой игрок уфимцев. В этом сезоне 30-летний нападающий успел провести 11 матчей и набрать 13 очков (4 гола и 9 передач). Его контракт с зарплатой 88 миллионов рублей рассчитан до конца текущего чемпионата.