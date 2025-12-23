0
3 часа
Спорт

Девин Броссо оценил влияние отъезда Ремпала на игру «Салавата Юлаева»

«Салават Юлаев» проиграл хабаровскому «Амуру» со счетом 2:4, хотя вел по ходу матча в две шайбы. Нападающий уфимцев Девин Броссо считает, что команда рано расслабилась и провалила игру в большинстве.
Девин Броссо
©ХК "Салават Юлаев"

Уфимцы начали встречу уверенно и повели 2:0, но не смогли удержать результат. Аутсайдер Восточной конференции перехватил инициативу и забросил хозяевам четыре шайбы.

Броссо назвал такой сценарий недопустимым. По его мнению, команда не имеет права отдавать инициативу сопернику при комфортном счете на домашней арене.

Проблемы в большинстве

Главной причиной поражения форвард считает слабую реализацию большинства. Спецбригады «Салавата» создают моменты, но не могут довести их до гола. Броссо отметил, что это системная ошибка: похожие проблемы наблюдались и в прошлом матче — «Зеленом дерби» против «Ак Барса».

Игроки планируют собраться внутри коллектива, чтобы разобрать эти эпизоды и вернуть «химию» в звеньях.

Отсутствие лидера

На качестве атаки сказывается потеря Шелдона Ремпала. Броссо признал, что влияние соотечественника на игру в большинстве огромно, так как он — один из лучших хоккеистов лиги. Сейчас партнерам приходится перестраивать схемы без ключевого исполнителя.

Шелдон Ремпал экстренно покинул расположение «Салавата Юлаева» и улетел в Канаду из-за смерти близкого человека. Главный тренер Виктор Козлов пока не называет точную дату возвращения форварда в строй.

Ремпал — лучший бомбардир и самый дорогой игрок уфимцев. В этом сезоне 30-летний нападающий успел провести 11 матчей и набрать 13 очков (4 гола и 9 передач). Его контракт с зарплатой 88 миллионов рублей рассчитан до конца текущего чемпионата.

