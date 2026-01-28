Денис Ян: Три выездные победы придают уверенности, но расслабляться недопустимо

Нападающий уфимского клуба прокомментировал матч против казанцев, который завершился со счетом 4:3 в дополнительное время. Для «Салавата Юлаева» это третья победа подряд на выезде.
«Отличная игра, настоящее «Зелёное дерби». Выложились все. Третья победа на выезде подряд — значимый результат. Выстояли в трудные моменты второго и третьего периодов. Во второй половине последнего отрезка сбавили темп, но главное — победа. Все ребята заслуживают похвалы», — сказал Ян.
Спорная шайба
Хоккеист рассказал об эпизоде с голом, который сначала засчитали Сергею Варлову, а потом переписали на Яна.
«Боролся на пятачке, подставлял клюшку под бросок. Вся пятёрка сработала как единое целое», — пояснил нападающий.
О принципиальности дерби
На вопрос об утрате остроты противостояния с «Ак Барсом» Ян ответил категорично:
«Конечно, нет. Оно всегда будет ярким и особенным».
Подводя итоги выездной серии, в которой команда выиграла все три матча, хоккеист отметил:
«Лучше не могло быть. Эти победы придают уверенность, но расслабляться нельзя. Впереди важный этап подготовки к плей-офф — нужна максимальная концентрация».