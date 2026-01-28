0
Денис Ян: Три выездные победы придают уверенности, но расслабляться недопустимо

Нападающий ХК «Салават Юлаев» прокомментировал итоги матча с «Ак Барсом» и завершившегося выезда команды, подчеркнув важность сохранения концентрации перед плей-офф.
денис ян
©ХК "Салават Юлаев"

Нападающий уфимского клуба прокомментировал матч против казанцев, который завершился со счетом 4:3 в дополнительное время. Для «Салавата Юлаева» это третья победа подряд на выезде.

«Отличная игра, настоящее «Зелёное дерби». Выложились все. Третья победа на выезде подряд — значимый результат. Выстояли в трудные моменты второго и третьего периодов. Во второй половине последнего отрезка сбавили темп, но главное — победа. Все ребята заслуживают похвалы», — сказал Ян.

Спорная шайба

Хоккеист рассказал об эпизоде с голом, который сначала засчитали Сергею Варлову, а потом переписали на Яна.

«Боролся на пятачке, подставлял клюшку под бросок. Вся пятёрка сработала как единое целое», — пояснил нападающий.

О принципиальности дерби

На вопрос об утрате остроты противостояния с «Ак Барсом» Ян ответил категорично:

«Конечно, нет. Оно всегда будет ярким и особенным».

Подводя итоги выездной серии, в которой команда выиграла все три матча, хоккеист отметил:

«Лучше не могло быть. Эти победы придают уверенность, но расслабляться нельзя. Впереди важный этап подготовки к плей-офф — нужна максимальная концентрация».

